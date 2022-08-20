Средняя дневная температура составит +26…+28 градусов. Прохладнее всего будет на Западе. Самое теплое – на Востоке.
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Осадков в большинстве областей Украины не прогнозируется. Дождь будет в Черниговской, Харьковской и Сумской областях.
В Киеве температура воздуха прогреется до +25...+27 градусов. Кроме того, в украинской столице будет дождь.
Прогноз синоптика Диденко
Наталья Диденко рассказала, что 21 августа погода в Украине будет по-настоящему летней. Украинская синоптик не заметила, что максимальная дневная температура будет составлять +24...+29 градусов.
Дожди, как видно из прогностической карты, вероятны в Карпатах, на Закарпатье, в северных областях, кое-где в центральных областях, могут локально коснуться Харьковщины, юга Крыма,
– заявила Диденко.
Погода в городах Украины 21 августа
Ужгород – +29...+31
Львов – +24...+26
Ивано-Франковск – +24...+26
Тернополь – +25...+27
Черновцы – +24...+26
Хмельницкий – +25...+27
Луцк – +24...+26
Ровно – +24...+26
Житомир – +25...+27
Винница – +26...+28
Одесса – +26...+28
Николаев – +27...+29
Херсон – +27...+29
Симферополь – +27...+29
Кропивницкий – +26...+28
Черкассы – +26...+28
Чернигов – +26...+28
Сумы – +25...+27
Полтава – +26...+28
Днепр – +26...+28
Запорожье – +27...+29
Донецк – +26...+28
Луганск – +28...+30
Харьков – +26...+28
Киев – +25...+27
Прогноз погоды на 21 августа / Фото Укргидрометцентра.