Средняя дневная температура составит +26…+28 градусов. Прохладнее всего будет на Западе. Самое теплое – на Востоке.

К теме Не ниже +30 градусов, а кое-где – +37: до конца лета в Украине прогнозируют палящее солнце

Осадков в большинстве областей Украины не прогнозируется. Дождь будет в Черниговской, Харьковской и Сумской областях.

В Киеве температура воздуха прогреется до +25...+27 градусов. Кроме того, в украинской столице будет дождь.

Прогноз синоптика Диденко

Наталья Диденко рассказала, что 21 августа погода в Украине будет по-настоящему летней. Украинская синоптик не заметила, что максимальная дневная температура будет составлять +24...+29 градусов.

Дожди, как видно из прогностической карты, вероятны в Карпатах, на Закарпатье, в северных областях, кое-где в центральных областях, могут локально коснуться Харьковщины, юга Крыма,
– заявила Диденко.

Погода в городах Украины 21 августа

Ужгород – +29...+31

Львов – +24...+26

Ивано-Франковск – +24...+26

Тернополь – +25...+27

Черновцы – +24...+26

Хмельницкий – +25...+27

Луцк – +24...+26

Ровно – +24...+26

Житомир – +25...+27

Винница – +26...+28

Одесса – +26...+28

Николаев – +27...+29

Херсон – +27...+29

Симферополь – +27...+29

Кропивницкий – +26...+28

Черкассы – +26...+28

Чернигов – +26...+28

Сумы – +25...+27

Полтава – +26...+28

Днепр – +26...+28

Запорожье – +27...+29

Донецк – +26...+28

Луганск – +28...+30

Харьков – +26...+28

Киев – +25...+27

Прогноз погоды на 21 августа.
Прогноз погоды на 21 августа / Фото Укргидрометцентра.