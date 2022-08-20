Середня денна температура становитиме +26...+28 градусів. Найпрохолодніше буде на Заході. Найтепліше – на Сході.

Зауважте Не нижче +30 градусів, а подекуди – +37: до кінця літа в Україні прогнозують палюче сонце

Опадів у більшості областей України не прогнозують. Дощитиме у Чернігівській, Харківській та Сумській областях.

У Києві температура повітря прогріється до +25...+27 градусів. Окрім того, в українській столиці дощитиме.

Прогноз синоптикині Діденко

Наталка Діденко розповіла, що 21 серпня погода в Україні буде по-справжньому літньою. Українська синоптикиня зауважила, що максимальна денна температура становитиме +24...+29 градусів.

Дощі, як видно з прогностичної карти, ймовірні в Карпатах, на Закарпатті, у північних областях, подекуди в центральних областях, можуть локально торкнутися Харківщини, півдня Криму,

– заявила Діденко.