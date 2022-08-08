Жарче всего будет на Юге и Востоке. В частности, до +36 градусов прогреется температура воздуха в Харькове, Луганске, Донецке. В Запорожье прогнозируют +35.
Заметьте В каком регионе Украины ждать аномальной жары: прогноз погоды на неделю 8 – 14 августа
Немного прохладнее будет в Херсоне, Николаеве, Одессе и Симферополе. Там обещают +32...+34 градуса. Средняя дневная температура в центральных областях составит +28…+30.
На Западе будет несколько прохладнее. Температура воздуха опустится до +22...+24 градуса. В большинстве западных областей прогнозируют дожди.
В Киеве обещают +24...+26 градусов.
Прогноз синоптика Диденко
Украинская синоптик Наталья Диденко отметила, что в украинской столице будет облачно. В то же время, существенных осадков не прогнозируют.
Дожди с грозами соберутся в узел над Винницкой, Черновицкой областью и Хмельницкой областью. Именно здесь возможны грозы, ливни, град и шквалы,
– заявила Диденко.
Погода в городах Украины 9 августа
Ужгород – +23...+25
Львов – +22...+24
Ивано-Франковск – +22...+24
Тернополь – +21...+23
Черновцы – +22...+24
Хмельницкий – +23...+25
Луцк – +22...+24
Ровно – +22...+24
Житомир – +23...+25
Винница – +26...+28
Одесса – +32...+34
Николаев – +32...+34
Херсон – +32...+34
Симферополь – +32...+34
Кропивницкий – +28...+30
Черкассы – +28...+30
Чернигов – +23...+25
Сумы – +24...+26
Полтава – +28...+30
Днепр – +28...+30
Запорожье – +33...+35
Донецк – +34...+36
Луганск – +34...+36
Харьков – +34...+36
Киев – +24...+26
Прогноз погоды на 9 августа.