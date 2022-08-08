Найспекотніше буде на Півдні та Сході. Зокрема, до +36 градусів прогріється температура повітря у Харкові, Луганську, Донецьку. У Запоріжжі прогнозують +35.
Зауважте В якому регіоні України чекати на аномальну спеку: прогноз погоди на тиждень 8 – 14 серпня
Трішки прохолодніше буде у Херсоні, Миколаєві, Одесі та Сімферополі. Там обіцяють + 32...+34 градусів. Середня денна температура у центральних областях становитиме +28...+30.
На Заході буде дещо прохолодніше. Температура повітря опуститься до +22...+24 градусів. У більшості західних областей прогнозують дощі.
У Києві обіцяють +24...+26 градусів.
Прогноз синоптикині Діденко
Українська синоптикиня Наталка Діденко зауважила, що в українській столиці буде хмарно. Водночас суттєвих опадів не прогнозують.
Дощі з грозами зберуться у вузол над Вінниччиною, Чернівецькою областю та Хмельницькою областю. Саме тут можливі грози, зливи, град та шквали,
– заявила Діденко.
Погода в містах України 9 серпня
Ужгород – +23..+25
Львів – +22...+24
Івано-Франківськ – +22...+24
Тернопіль – +21...+23
Чернівці – +22...+24
Хмельницький – +23...+25
Луцьк – +22...+24
Рівне – +22...+24
Житомир – +23...+25
Вінниця – +26...+28
Одеса – +32...+34
Миколаїв – +32...+34
Херсон – +32...+34
Сімферополь – +32...+34
Кропивницький – +28...+30
Черкаси – +28...+30
Чернігів – +23...+25
Суми – +24...+26
Полтава – +28...+30
Дніпро – +28...+30
Запоріжжя – +33...+35
Донецьк – +34...+36
Луганськ – +34...+36
Харків – +34...+36
Київ – +24...+26
Прогноз погоди на 9 серпня / Скриншот Укргідрометцентру