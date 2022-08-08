Найспекотніше буде на Півдні та Сході. Зокрема, до +36 градусів прогріється температура повітря у Харкові, Луганську, Донецьку. У Запоріжжі прогнозують +35.

Зауважте В якому регіоні України чекати на аномальну спеку: прогноз погоди на тиждень 8 – 14 серпня

Трішки прохолодніше буде у Херсоні, Миколаєві, Одесі та Сімферополі. Там обіцяють + 32...+34 градусів. Середня денна температура у центральних областях становитиме +28...+30.

На Заході буде дещо прохолодніше. Температура повітря опуститься до +22...+24 градусів. У більшості західних областей прогнозують дощі.

У Києві обіцяють +24...+26 градусів.

Прогноз синоптикині Діденко

Українська синоптикиня Наталка Діденко зауважила, що в українській столиці буде хмарно. Водночас суттєвих опадів не прогнозують.

Дощі з грозами зберуться у вузол над Вінниччиною, Чернівецькою областю та Хмельницькою областю. Саме тут можливі грози, зливи, град та шквали,

– заявила Діденко.

Погода в містах України 9 серпня

Ужгород – +23..+25

Львів – +22...+24

Івано-Франківськ – +22...+24

Тернопіль – +21...+23

Чернівці – +22...+24

Хмельницький – +23...+25

Луцьк – +22...+24

Рівне – +22...+24

Житомир – +23...+25

Вінниця – +26...+28

Одеса – +32...+34

Миколаїв – +32...+34

Херсон – +32...+34

Сімферополь – +32...+34

Кропивницький – +28...+30

Черкаси – +28...+30

Чернігів – +23...+25

Суми – +24...+26

Полтава – +28...+30

Дніпро – +28...+30

Запоріжжя – +33...+35

Донецьк – +34...+36

Луганськ – +34...+36

Харків – +34...+36

Київ – +24...+26



Прогноз погоди на 9 серпня / Скриншот Укргідрометцентру