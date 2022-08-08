Аномально високу температуру прогнозують у південних та східних областях. Про це розповів синоптик Ігор Кібальчич.

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У зв'язку зі встановленням поля підвищеного атмосферного тиску, найближчими днями на більшій частині території України очікується суха та спекотна погода. Дещо інша ситуація буде в західних, північних і частково центральних областях,

– заявив Кібальчич.

У цих регіонах малорухомий холодний фронт зумовить випадання опадів і набагато нижчу температуру повітря. Водночас ближче до наступних вихідних спека пошириться і на Північ та Захід.

Прогноз погоди на тиждень 8 – 14 серпня

Понеділок, 8 серпня

У північних областях та Карпатах очікуються короткочасні грози. Швидкість вітру подекуди сягатиме 15 – 20 метрів на секунду. У решті областей України буде сухо, а вітер не рухатиметься так швидко.

Температура повітря вдень у центральних, південних та східних областях коливатиметься в межах +29…+34 градусів, місцями повітря прогріється до +35…+37 градусів. В інших регіонах буде не так спекотно – +23...+28 градусів.

Вівторок, 9 серпня

Дощі накриють західні та місцями північні області. На решті території України синоптик обіцяє суху та спекотну погоду, водночас у Криму буде шквальний вітер – 15 – 20 метрів на секунду.

Вдень повітря прогріється до +38 градусів на Півдні, Сході та в Центрі, а на Заході та Півночі максимальна температура становитиме +24 градуси.

Середа, 10 серпня

У цей день дощі вже покинуть Захід та Північ України. За словами Кібальчича, у південних областях можливий сильний вітер. Температура повітря коливатиметься у межах +24...+29 градусів, а ніч буде холодною – +13...+18 градусів.

Водночас на Півдні та Сході показники будуть дещо іншими – вдень стовпчики термометрів підіймуться до +37 градусів, а вночі – +22 градусів.

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Четвер, 11 серпня

Короткочасні грози та дощі накриють Лівобережні області. Температура повітря на Сході та Півдні з максимальних +37 градусів опуститься до +35 градусів. В інших регіонах повітря буде таким самим, як і в середу.

П'ятниця, 12 серпня

Атмосферний тиск трохи знизиться, а разом із ним погода в Україні стане більш нестійкою. Подекуди пройдуть дощі з грозами,

– розповів синоптик.

Загалом температура повітря в Україні опуститься на 1 – 2 градуси у порівнянні з попереднім днем.

Вихідні, 13 – 14 серпня

Місцями можливі невеликі дощі з грозами, сильного вітру синоптик не прогнозує. Водночас температура повітря підвищиться через надходження спекотного повітря з Центральної Азії. На Сході максимальні показники становитимуть +38 градусів, а в інших областях – +34 градусів.