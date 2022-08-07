Відповідно до прогнозу Gismeteo, можливі навіть опади. Зокрема у столиці.

Читайте також +42, опади і заморозки у горах: якою буде погода в Україні у серпні

Що прогнозують синоптики

У Києві 24 серпня очікують +18 градусів. Сонце виглядатиме з-за хмар, однак в цей день можливі невеличкі дощі.

У Львові теж обіцяють +18 градусів. Прогнозують, що буде хмарно з проясненнями, але без опадів.

Тепліша погода потішить жителів Півдня. Зокрема, в Одесі – +23 градуси, без опадів. Такий самий прогноз і для Запоріжжя.

Рясні дощі накриють східні та центральні області. Наприклад, Харків та Дніпро. Стовпчики термометрів коливатимуться на рівні 18 – 20 градусів.

У Кропивницькому теж падатиме дощ. Прогнозують +21.

В Укргідрометцентрі зазначали, що в останній місяць літа середня місячна температура повітря сягатиме 20 – 25 градусів тепла, в Карпатах 17 – 19 градусів. Це на 1,5-2,0 градусів вище за норму.

Наприкінці місяця вже можливі заморозки на поверхні ґрунту. Це може бути скрізь, крім південної частини та більшості центральних областей.

Може зацікавити – Львів накрила потужна гроза з градом: відео затоплених вулиць