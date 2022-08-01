Яким є прогноз погоди на серпень В останній місяць літа середня місячна температура повітря прогнозується в межах 20 – 25 градусів тепла, в Карпатах 17 – 19 градусів. Це на 1,5-2,0 градусів вище за норму. Такі дані оприлюднили в прогнозі Укргідрометцентру.

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Дані багаторічних спостережень свідчать, що середня місячна температура серпня складає 18 – 22 градусів, у південних, південно-східних областях та в Криму місцями 23 – 24,8 градуса. Натомість у гірських районах 16 – 19 градусів, на високогір'ї Карпат 13 градусів.

Щодо абсолютного максимуму температури серпня, то він становить 35,7 – 39,8 градуса, у південних, східних, більшості центральних. 40 – 42 градусів місцями спостерігатимуть у Тернопільській та Чернігівській областях, а в гірських районах 30,2 – 35,6 градуса, на високогір'ї Карпат 26,9 – 27,8 градуса.

Водночас абсолютний мінімум температури – 0 – 7 градусів тепла, на півдні Одеської, Херсонської областей та Криму місцями 8 – 13 градусів тепла, в Карпатах, північних, Волинській, Харківській, Луганській та Запорізькій областях місцями 0,1 – 2,3 градусів морозу.

Заморозки на поверхні ґрунту відмічено наприкінці місяця в Україні, крім південної частини та більшості центральних областей,

– зазначають синоптики.

Опади

Середня місячна кількість опадів у серпні складає 30 – 69 міліметрів, в Херсонській області та західних районах Криму місцями 24 – 28 міліметрів, на Прикарпатті, Закарпатті та горах Криму 70 – 97 міліметрів. Щодо гірських районів Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей, то місцями буде 104 – 120 міліметрів.

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 32 – 72 міліметрів, в Карпатах 86 – 110 міліметрів, що в межах норми.

Погода в містах 1 серпня

Ужгород – +23...+25

Львів – +22...+24

Івано-Франківськ – +22...+24

Тернопіль – +22...+24

Чернівці – +22...+24

Хмельницький – +22...+24

Луцьк – +21...+23

Рівне – +22...+24

Житомир – +27...+29

Вінниця – +24...+26

Одеса – +28...+30

Миколаїв – +28...+30

Херсон – +28...+30

Сімферополь – +28...+30

Кропивницький – +28...+30

Черкаси – +28...+30

Чернігів – +28...+30

Суми – +28...+30

Полтава – +28...+30

Дніпро – +28...+30

Запоріжжя – +28...+30

Донецьк – +29...+31

Луганськ – +29...+31

Харків – +30...+32

Київ – +29...+31



Прогноз погоди на 1 серпня / Карта Укргідрометцентру