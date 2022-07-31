До такої позначки повітря прогріється у Херсоні. Там погода впродовж тижня буде найжаркішою.

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На Заході тиждень розпочнеться з дощів

Перший день третього місяця літа у західних областях буде холодним. Температура повітря у Львові опуститься до +15 градусів і супроводжуватиметься дощем. Вже з вівторка повітря почне прогріватися, а дощі зупиняться. Найспекотніше буде у четвер та п'ятницю. У ці дні небо буде ясним, а стовпчики термометрів в Івано-Франківську піднімуться до +34 градусів.

На вихідних у західних областях спека спаде. Температура коливатиметься у межах +20...+22 градусів. Небо буде хмарним та з періодичними опадами.

Грози й спека на Сході України

У східних областях впродовж тижня температура повітря не опуститься нижче +29 градусів. Стовпчики термометрів кілька разів перетнуть позначку у +34 градусів. Водночас у вівторок та середу синоптики прогнозують грози, а в інші дні – місцями невеликі дощі.

Сонце й тепло на Півдні

У південних областях весь тиждень буде сонячним і практично безхмарним. У Херсоні дрібний дощ може випасти в середині тижня, а в Одесі – у понеділок. Однак повітря буде спекотним. З середини тижня температура повітря в місті прогріватиметься і вже у неділю становитиме +36 градусів.

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Погода у Центрі та на Півночі

У Києві тиждень розпочнеться зі спеки, яка вже у вівторок спаде. Температура повітря у столиці буде дуже контрастною – від +22 градусів до +30 градусів. На початку тижня і в неділю можливі грози.

Ще більше дощів буде на Півночі України. Так, у Чернігові суху погоду прогнозують лише у суботу. Стовпчики термометрів коливатимуться на рівні +23...+28 градусів.