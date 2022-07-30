Де чекати на сильну спеку

До таких показників повітря прогріється на Півдні України 31 липня. Про це розповів синоптик Ігор Кібальчич.

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Ночі у південних областях також будуть теплими – +17...+22 градусів. Тобто повітря буде спекотним та сухим, а північно-східний вітер рухатиметься зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду.

До речі, у прибережних районах буде трохи свіжіше, адже там денну спеку пом'якшуватиме морський бриз.

У центральних, східних та північних областях також буде спекотно, щоправда, не настільки. Кібальчич прогнозує там +28...+32 градусів. На опади чекати не варто, то ж сміливо можете планувати відпочинок на природі.

Захід накриють потужні зливи

У західних областях країни на погоду впливатимуть атмосферні фронти, що пов'язані з малорухомим циклоном Frieda, центр якого розташується поблизу Польщі,

– пояснив синоптик.

Тому у західних областях України погода буде кардинально іншою. Так, у крайніх регіонах повітря прогріється лише до +21 градуса, мінімальна денна температура становитиме +17 градусів. Крім того, впродовж доби падатиме сильний дощ. Вітер рухатиметься зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду.