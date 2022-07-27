Температура повітря на Заході буде контрастною. До кінця місяця вона коливатиметься від +24 градусів до +30 градусів, а спека періодично мінятиметься з дощами.

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Загалом у західних областях температура повітря буде комфортною.

Де спека затримається до кінця місяця

На Півдні та Сході України погода буде спекотною. Похолодання синоптики там не прогнозують, лише подекуди можуть бути короткочасні грози. То ж мешканці цих регіонів матимуть справжні літні дні для відпочинку біля басейну або на природі. Адже купатися в морі в Україні суворо заборонено!

Останні дні липня температура повітря у Луганську, Донецьку, Запоріжжі не опускатиметься нижче +29 градусів. У Дніпрі та Харкові стовпчики термометрів опустяться до +27 градусів 30 липня. Небо буде сонячним та ясним.

До речі, спекотно буде й на Закарпатті. Там повітря прогріється до +30...+32 градусів. Але 30 липня в області випаде дощ.

Яким буде серпень

Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Укргідрометцентру Віра Балабух розповіла, що серпень в Україні також буде жарким. Упродовж третього місяця літа зростатиме посушлива погода, а дощів буде мало. При цьому сильні грози з градом та шквалами також можливі.