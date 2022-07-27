Температура воздуха на Западе будет контрастной. До конца месяца она будет колебаться от +24 до +30 градусов, а жара периодически будет меняться с дождями.

Снова сильная жара и +39 градусов: прогноз погоды на неделю 25–31 июля

В западных областях температура воздуха будет комфортной.

Где жара задержится до конца месяца

На юге и востоке Украины погода будет жаркой. Похолодание синоптики там не прогнозируют, лишь иногда могут быть кратковременные грозы. Жители этих регионов будут иметь настоящие летние дни для отдыха у бассейна или на природе. Ведь купаться в море в Украине строго-настрого запрещено!

В последние дни июля температура воздуха в Луганске, Донецке, Запорожье не будет опускаться ниже +29 градусов. В Днепре и Харькове столбики термометров опустятся до +27 градусов 30 июля. Небо будет солнечным и ясным.

Кстати, жарко будет и в Закарпатье. Там воздух прогреется до +30…+32 градусов. Но 30 июля в области ожидается дождь.

Каким будет август

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Укргидрометцентра Вера Балабух рассказала, что август в Украине также будет жарким . В течение третьего месяца летом будет расти засушливая погода, а дождей будет мало. При этом сильные грозы с градом и шквалами возможны.