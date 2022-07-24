До такого показника підіймуться стовпчики термометрів на Закарпатті. Пекельна спека в регіоні пануватиме у суботу, 30 липня.

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Яким буде останній тиждень липня в Україні

У Львові стовпчики термометрів не опустяться нижче +26 градусів. Загалом на Заході буде спекотно. 26 та 27 липня можливі дощі, а 31 липня – грози. До речі, 31 липня буде й найтепліша ніч за тиждень – стовпчики термометрів підіймуться до +18 градусів. Найспекотніше в західних областях буде на вихідних – +33...+34 градусів.

До речі, на Закарпатті температура взагалі не опуститься нижче +32 градусів. То ж мешканцям регіону слід підготуватися до затяжної спеки.

На Півдні України також пануватиме пекельна спека. Невеликий дощ можливий лише у понеділок. В усі інші дні повітря буде сухим та гарячим. Особливо спекотно буде в Херсоні. 28 липня повітря там прогріється до +36 градусів, а на вихідних на небі взагалі не буде хмар.

В Одесі буде трохи легше. На вихідних стовпчики термометрів не перетнуть позначку у +30 градусів. До речі, ночі в місті будуть дуже теплі – +22...+24 градусів.

У Києві тиждень буде без дощів та розпочнеться з +24 градусів. У вівторок та середу повітря прогріється до +29 градусів. Загалом синоптики не прогнозують у столиці сильну спеку. Максимальна температура впродовж тижня становитиме +29 градусів.

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На Сході України прогнозують більше опадів. Зокрема, сухою погода в усіх областях буде лише на вихідних. У решту днів можливі невеликі дощі. У Луганську та Донецьку синоптики прогнозують спеку.

Водночас у Харкові погода буде набагато комфортнішою. Там тиждень розпочнеться з +21 градуса та грози. Далі температура повітря з кожним днем почне підійматися. Вже у четвер повітря прогріється до +31 градуса. На вихідних у місті буде свіжіше – +26 градусів. То ж погода буде ідеальною для прогулянок та відпочинку.

На Півночі синоптики традиційно обіцяють холоднішу погоду. Так, у Чернігові максимальна температура становитиме +27 градусів. До такого показника стовпчики термометрів підіймуться у середу. В середньому температура повітря впродовж тижня коливатиметься у межах +24...+25 градусів.