Поки в Україні почала спадати спека, висока температура стала причиною масштабних лісових пожеж на острові Лесбос. Відомо, що полум'я вже перекинулось до морського узбережжя. Тож місцева влада наголосила на евакуації як мешканців, так і туристів.

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Горять будинки, люди втікають

Місцева влада наказала 450 людям покинути два готелі, а також понад 90 житлових будинків. Частині вдалось виїхати з допомогою автобусів. Решту ж забирали на човнах безпосередньо з пляжу, рятуючи від полум'я. Вогонь був настільки сильним, що низка будинків згоріли дотла. На жаль, тепер вони непридатні для проживання.

За кілька годин ситуація стала критичною

Тривогу на острові Лесбос оголосили о 10:00 23 липня. За менш як дві години ситуація стала критичною. А все тому, що вітер і суха рослинність посприяли швидкому поширенню вогню. Полум'я поширювалось відразу на кількох напрямках. Мовиться як про узбережжя Лесбосу, так і середину острова.

В якийсь з моментів вогонь дістався і до вулиць села Ватера, яке стало туристичним курортом. Тож його мер не зволікав. Він відразу ж наголосив на необхідності евакуювати людей.

Зауважимо, що пожежа настільки масштабна, що через густий дим вогнеборці буквально не бачили, куди необхідно їхати.

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Полум'я ліквідовували 80 пожежників

Над приборканням стихії працювали 80 вогнеборців. Разом із ними працювали добровольці. Також ліквідовували полум'я з використанням 19 одиниць спеціальної техніки, 9 літаків і гелікоптера. Були моменти, коли допомога була потрібна з материка.

Додамо, що пляж Ватера в однойменному селі сягає семи кілометрів у довжину. На жаль, внаслідок пожежі згоріли безліч терас й зон відпочинку для туристів. А картина, яку спостерігали місцеві та рятувальники, нагадувала якийсь фільм-катастрофу.

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