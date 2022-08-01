Каков прогноз погоды на август В последний месяц лета средняя месячная температура воздуха прогнозируется в пределах 20 – 25 градусов тепла, в Карпатах 17 – 19 градусов. Это на 1,5-2,0 градусов выше нормы. Такие данные обнародовали в прогнозе Укргидрометцентра.

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Данные многолетних наблюдений свидетельствуют, что средняя лунная температура августа составляет 18 – 22 градусов, в южных, юго-восточных областях и в Крыму местами 23 – 24,8 градуса. В горных районах 16 – 19 градусов, на высокогорье Карпат 13 градусов.

Что касается абсолютного максимума температуры августа, то он составляет 35,7 – 39,8 градуса, у южных, восточных, большинства центральных. 40 – 42 градуса местами будут наблюдать в Тернопольской и Черниговской областях, а в горных районах 30,2 – 35,6 градуса, на высокогорье Карпат 26,9 – 27,8 градуса.

В то же время абсолютный минимум температуры – 0 – 7 градусов тепла, на юге Одесской, Херсонской областей и Крыма местами 8 – 13 градусов тепла, в Карпатах, северных, Волынской, Харьковской, Луганской и Запорожской областях местами 0,1 – 2,3 градуса мороза.

Заморозки на поверхности почвы отмечены в конце месяца в Украине, кроме южной части и большинства центральных областей,

– отмечают синоптики.

Осадки

Среднее месячное количество осадков в августе составляет 30 – 69 миллиметров, в Херсонской области и западных районах Крыма местами 24 – 28 миллиметров, в Прикарпатье, Закарпатье и горах Крыма 70 – 97 миллиметров. Что касается горных районов Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей, то местами будет 104 – 120 миллиметров.

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается. 72 миллиметров, в Карпатах 86 – 110 миллиметров, что в пределах нормы.

Погода в городах 1 августа

Ужгород – +23...+25

Львов – +22...+24

Ивано-Франковск – +22...+24

Тернополь – +22...+24

Черновцы – +22...+24

Хмельницкий – +22...+24

Луцк – +21...+23

Ровно – +22...+24

Житомир – +27...+29

Винница – +24...+26

Одесса – +28...+30

Николаев – +28...+30

Херсон – +28...+30

Симферополь – +28...+30

Кропивницкий – +28...+30

Черкассы – +28...+30

Чернигов – +28...+30

Сумы – +28...+30

Полтава – +28...+30

Днепр – +28...+30

Запорожье – +28...+30

Донецк – +29...+31

Луганск – +29...+31

Харьков – +30...+32

Киев – +29...+31



Прогноз погоды на 1 августа.