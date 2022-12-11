Холоднее всего будет на западе и юге страны, где отметки термометра достигнут показателей от – 1 до – 4 градуса. В то время как жителей востока, центральных областей и юга ожидает температура от +3 до +9.

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Прогноз погоды от Наталки Диденко.

Как рассказала синоптикиня Наталья Диденко в понедельник, 12 декабря украинцев ожидает мокрый снег и дождь. По ее словам, в Украине будет влажная погода с периодическими осадками.

По ее словам, в понедельник ожидается уже более холодная погода в западных, северных областях и Винницкой области. На востоке, в большинстве центральных областей и Сумской области, а также в южной части еще тепло, +3 до +9, местами до +9 +12 градусов, в Крыму до +15 градусов.

В дальнейшем в Украине похолодает. Туман продолжают бродить, разве что похолодание обморозит капельки тумана и они с звоном упадут на землю и дадут хотя бы что-нибудь увидеть за окном. Эти дни очень сложны для движения на дорогах, без особой необходимости не выезжайте или очень внимательно следите за прогнозом погоды,

– отметила синоптикиня.

Погода в Киеве

В Киеве температура воздуха снизится до нуля, дождь с туманом перейдут в мокрый снег, хотя видимость будет оставаться низкой.

Осадки в Киеве более вероятны в ближайшую ночь и утром 12 декабря. Также в понедельник будет наблюдаться аномальный ход температуры воздуха: ночь в столице будет теплой до +3 градусов, а днем похолодает до 0 – 1 градуса.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра.

Прогноз Натальи Диденко подтверждает и Укргидрометцентр. Там отмечают, что в Винницкой, Черкасской, Киевской и Черниговской областях ожидается дождь с переходом в мокрый снег.

На западе Украины и Житомирской области прогнозируют небольшой снег. Остальные регионы следует готовиться к дождям.

Погода в городах страны 8 декабря

Ужгород – -4...-2

Львов – -4...-2

Ивано-Франковск – -4...-2

Тернополь – -4...-2

Черновцы – -4...-2

Хмельницкий – -4...-2

Луцк – -4...-2

Ровно – -4...-2

Житомир – -1...+1

Винница – 0...+2

Одесса – +5...+7

Николаев – +8...+10

Херсон – +9...+11

Симферополь – +12…+14

Кропивницкий – +6...+8

Черкассы – +8...+11

Чернигов – 0...+2

Суммы – +6...+8

Полтава – 0...+2

Днепр – +9...+11

Запорожье – +8…+11

Донецк – +6...+8

Луганск – +4...+8

Харьков – +5...+7

Киев – -1...+1



Прогноз погоды на 12 декабря / Карта Укргидрометцентра.