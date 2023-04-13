На остальной территории осадки не будут существенными. Также в большинстве областей 14 апреля в небе из-за облаков будет выглядеть солнце.

Достойно внимания Какая будет погода на Пасху: где ждать неприятных сюрпризов

Прогноз погоды от Укргидрометцентра

Также отметим, что в этот день на всей территории государства стоит ожидать умеренный и свежий ветер. Его скорость не будет превышать 10 метров в секунду, поэтому на воде могут появляться волны и шататься большие ветви деревьев.

В западных, юго-западных и центральных областях ночью и утром местами туман,

– предупредили в Укргидрометцетре.

Днем 14 апреля на Западе Украине следует ожидать за окном температуру, которая будет колебаться от +13 до +21. Так, в Закарпатской области в пятницу будет самая теплая погода в Украине, ведь там температура не будет опускаться ниже +19.

Следует отметить также, что на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей 14 апреля будет сохраняться значительная снеголавинная опасность. Ей присвоили 3, оранжевый, уровень, что означает частично неблагоприятные условия.

Что касается Севера, то там будет несколько холоднее. Пятница там встретит граждан Украины температурой от +10, которая в течение дня не будет подниматься выше +14.

На Востоке государства 14 апреля будет холоднее всего. Кроме дождей, там на столбиках термометра можно будет увидеть отметки от +8 до 12. Более того, в течение дня ожидается облачная погода, которая не будет пропускать солнце.

На Юге Украины гражданам стоит ожидать за окном комфортные весенние +15…+18.

Погода в городах Украины

Киев – +11…+13

Ужгород – +19…+21

Львов – +15…+17

Ивано-Франковск – +15…+17

Тернополь – +15…+17

Черновцы – +16...+18

Хмельницкий – +15…+17

Луцк – +13…+15

Ровно – +13…+15

Житомир – +12...+14

Винница – +14...+16

Одесса – +15…+17

Николаев – +15…+17

Херсон – +16...+18

Симферополь – +16...+18

Кропивницкий – +14...+16

Черкассы – +12...+14

Чернигов – +11...+13

Сумы – +10...+12

Полтава – +11...+13

Днепр – +13...+15

Запорожье – +13...+15

Донецк – +9...+11

Луганск – +8...+10

Харьков – +10...+12



Погода в Украине 14 апреля / Карта Укргидрометцентра