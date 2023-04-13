На решті території опади не будуть істотними. Також у більшості областей 14 квітня у небі з-за хмар визиратиме сонце.

Варте уваги Якою буде погода на Великдень: де чекати неприємних сюрпризів

Прогноз погоди від Укргідрометцентру

Також зазначимо, що у цей день на всій території держави варто очікувати на помірний та свіжий вітер. Його швидкість не перевищуватиме 10 метрів за секунду, тож можуть на воді з'являтися хвилі та хитатися великі гілки дерев.

У західних, південно-західних та центральних областях вночі та вранці місцями туман,

– попередили в Укргідрометцетрі.

Вдень 14 квітня на Заході України варто очікувати за вікном температуру, яка коливатиметься від +13 і аж до +21. Так, у Закарпатській області у п'ятницю буде сама тепла погода в Україні, адже там температура не опускатиметься нижче +19.

Варто зауважити також, що на високогiр’ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей 14 квітня зберігатиметься значна снiголавинна небезпека. Їй присвоїли 3, помаранчевий, рівень, що означає частково несприятливі умови

Щодо Півночі, то там буде дещо холодніше. П'ятниця там зустріне громадян України температурою від +10, яка протягом дня не підійматиметься вище +14.

На Сході держави 14 квітня буде найхолодніше. Окрім дощів там на стовпчиках термометра можна буде побачити позначки від +8 до 12. Ба більше, протягом дня очікується хмарна погода, що не пропускатиме сонце.

На Півдні України громадянам варто очікувати за вікном комфортні весняні +15…+18.

Погода у містах України

Київ – +11…+13

Ужгород – +19…+21

Львів – +15…+17

Івано-Франківськ – +15…+17

Тернопіль – +15…+17

Чернівці – +16...+18

Хмельницький – +15…+17

Луцьк – +13…+15

Рівне – +13…+15

Житомир – +12...+14

Вінниця – +14...+16

Одеса – +15…+17

Миколаїв – +15…+17

Херсон – +16...+18

Сімферополь – +16...+18

Кропивницький – +14...+16

Черкаси – +12...+14

Чернігів – +11...+13

Суми – +10...+12

Полтава – +11...+13

Дніпро – +13...+15

Запоріжжя – +13...+15

Донецьк – +9...+11

Луганськ – +8...+10

Харків – +10...+12



Погода в Україні 14 квітня / Карта Укргідрометцентру