В понедельник, 19 сентября, самая теплая погода будет на Юге и Востоке, где средняя температура составит +18+23 градуса. Дожди следует ожидать в западных регионах, а также на Севере – Сумской и Черниговской областях.

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Прогноз погоды от Наталки Диденко

Синоптик Наталка Диденко сообщает, что на Западе в течение дня температура составит +9+13 градусов. В центральных и северных областях 19 сентября ожидается +12+17 градусов.

Наталка Диденко сообщает, что в Украине уменьшится количество осадков, поскольку с нашей территории отступает циклон.

Небольшие и умеренные дожди пройдут на западе (в Карпатах с мокрым снегом) и местами небольшие – на севере Украины. На остальной территории осадки маловероятны, но возможны туманы, дымка – видимость снижена, влажность повышена,

– рассказала синоптик.

Она сообщила, что в северных и западных областях ожидается сильный юго-западный ветер с порывами до 15 – 20 метров в секунду.

В Киеве температура воздуха будет составлять около +15 градусов. Также в столице порывы юго-западного ветра могут достигать 15 – 18 метров в секунду.

Прогноз погоды в городах Украины

Ужгород – +11...+13

Львов – +12...+14

Ивано-Франковск – +12...+14

Тернополь – +12...+14

Черновцы – +13...+15

Хмельницкий – +13...+15

Луцк – +12...+14

Ровно – +13...+15

Житомир – +13...+15

Винница – +14...+16

Одесса – +18...+20

Николаев – +18...+20

Херсон – +21...+23

Симферополь – +21...+23

Кропивницкий – +15...+17

Черкассы – +15...+17

Чернигов – +13...+15

Сумы – +13...+15

Полтава – +15...+17

Днепр – +15...+17

Запорожье – +20...+22

Донецк – +19...+21

Луганск – +18...+20

Харьков – +17...+19

Киев – +13...+15



Прогноз погоды в Украине на 18 сентября / Карта Укргидрометцентра