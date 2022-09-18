В понедельник, 19 сентября, самая теплая погода будет на Юге и Востоке, где средняя температура составит +18+23 градуса. Дожди следует ожидать в западных регионах, а также на Севере – Сумской и Черниговской областях.
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Прогноз погоды от Наталки Диденко
Синоптик Наталка Диденко сообщает, что на Западе в течение дня температура составит +9+13 градусов. В центральных и северных областях 19 сентября ожидается +12+17 градусов.
Наталка Диденко сообщает, что в Украине уменьшится количество осадков, поскольку с нашей территории отступает циклон.
Небольшие и умеренные дожди пройдут на западе (в Карпатах с мокрым снегом) и местами небольшие – на севере Украины. На остальной территории осадки маловероятны, но возможны туманы, дымка – видимость снижена, влажность повышена,
– рассказала синоптик.
Она сообщила, что в северных и западных областях ожидается сильный юго-западный ветер с порывами до 15 – 20 метров в секунду.
В Киеве температура воздуха будет составлять около +15 градусов. Также в столице порывы юго-западного ветра могут достигать 15 – 18 метров в секунду.
Прогноз погоды в городах Украины
Ужгород – +11...+13
Львов – +12...+14
Ивано-Франковск – +12...+14
Тернополь – +12...+14
Черновцы – +13...+15
Хмельницкий – +13...+15
Луцк – +12...+14
Ровно – +13...+15
Житомир – +13...+15
Винница – +14...+16
Одесса – +18...+20
Николаев – +18...+20
Херсон – +21...+23
Симферополь – +21...+23
Кропивницкий – +15...+17
Черкассы – +15...+17
Чернигов – +13...+15
Сумы – +13...+15
Полтава – +15...+17
Днепр – +15...+17
Запорожье – +20...+22
Донецк – +19...+21
Луганск – +18...+20
Харьков – +17...+19
Киев – +13...+15
Прогноз погоды в Украине на 18 сентября / Карта Укргидрометцентра