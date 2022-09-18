У понеділок, 19 вересня, найтепліша погода буде на Півдні та на Сході, де середня температура складатиме +18+23 градуси. Дощі варто очікувати у західних регіонах, а також на Півночі – на Сумщині та Чернігівщині.

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Прогноз погоди від Наталки Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко повідомляє, що на Заході протягом дня температура складатиме +9+13 градусів. У центральних та північних областях 19 вересня очікується +12+17 градусів.

Наталка Діденко інформує, що в Україні зменшиться кількість опадів, оскільки з нашої території відступає циклон.

Невеликі та помірні дощі пройдуть на заході (у Карпатах з мокрим снігом) та подекуди невеликі – на півночі України. На решті території опади малоймовірні, але можливі тумани, серпанки – видимість знижена, вологість підвищена,

– розповіла синоптикиня.

Вона повідомила, що в північних та західних областях очікується сильний південно-західний вітер з поривами до 15 – 20 метрів за секунду.

У Києві температура повітря складатиме близько +15 градусів. Також у столиці пориви південно-західного вітру можуть досягати 15 – 18 метрів за секунду.

Прогноз погоди у містах України

Ужгород – +11...+13

Львів – +12...+14

Івано-Франківськ – +12...+14

Тернопіль – +12...+14

Чернівці – +13...+15

Хмельницький – +13...+15

Луцьк – +12...+14

Рівне – +13...+15

Житомир – +13...+15

Вінниця – +14...+16

Одеса – +18...+20

Миколаїв – +18...+20

Херсон – +21...+23

Сімферополь – +21...+23

Кропивницький – +15...+17

Черкаси – +15...+17

Чернігів – +13...+15

Суми – +13...+15

Полтава – +15...+17

Дніпро – +15...+17

Запоріжжя – +20...+22

Донецьк – +19...+21

Луганськ – +18...+20

Харків – +17...+19

Київ – +13...+15



Прогноз погоди в Україні на 18 вересня / Карта Укргідрометцентру