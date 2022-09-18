У понеділок, 19 вересня, найтепліша погода буде на Півдні та на Сході, де середня температура складатиме +18+23 градуси. Дощі варто очікувати у західних регіонах, а також на Півночі – на Сумщині та Чернігівщині.
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Прогноз погоди від Наталки Діденко
Синоптикиня Наталка Діденко повідомляє, що на Заході протягом дня температура складатиме +9+13 градусів. У центральних та північних областях 19 вересня очікується +12+17 градусів.
Наталка Діденко інформує, що в Україні зменшиться кількість опадів, оскільки з нашої території відступає циклон.
Невеликі та помірні дощі пройдуть на заході (у Карпатах з мокрим снігом) та подекуди невеликі – на півночі України. На решті території опади малоймовірні, але можливі тумани, серпанки – видимість знижена, вологість підвищена,
– розповіла синоптикиня.
Вона повідомила, що в північних та західних областях очікується сильний південно-західний вітер з поривами до 15 – 20 метрів за секунду.
У Києві температура повітря складатиме близько +15 градусів. Також у столиці пориви південно-західного вітру можуть досягати 15 – 18 метрів за секунду.
Прогноз погоди у містах України
Ужгород – +11...+13
Львів – +12...+14
Івано-Франківськ – +12...+14
Тернопіль – +12...+14
Чернівці – +13...+15
Хмельницький – +13...+15
Луцьк – +12...+14
Рівне – +13...+15
Житомир – +13...+15
Вінниця – +14...+16
Одеса – +18...+20
Миколаїв – +18...+20
Херсон – +21...+23
Сімферополь – +21...+23
Кропивницький – +15...+17
Черкаси – +15...+17
Чернігів – +13...+15
Суми – +13...+15
Полтава – +15...+17
Дніпро – +15...+17
Запоріжжя – +20...+22
Донецьк – +19...+21
Луганськ – +18...+20
Харків – +17...+19
Київ – +13...+15
Прогноз погоди в Україні на 18 вересня / Карта Укргідрометцентру