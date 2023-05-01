Также в течение дня украинцы смогут насладиться солнцем, ведь на небе будет лишь небольшая облачность. Не побеспокоят и сильные порывы ветра, ведь его скорость будет всего до 8 метров в секунду.
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Прогноз погоды от Укргидрометцентра
Что касается температуры воздуха за окном, то украинцев во многих областях ждет потепление. По сравнению с предыдущим днем, самым существенным оно будет на Западе государства, кое-где на Юге и в Крыму.
Так, на Западе Украины столбики термометров в течение дня будут колебаться в пределах +17…+22. Однако при этом на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской области сохраняется значительная снеголавинная опасность. Ей присвоили 3 уровень опасности, оранжевый.
Что касается Севера, то там будет немного холоднее, чем в западных областях. За пределами домов температура воздуха будет радовать комфортными +16…+19.
На Востоке Украины во вторник будет холоднее всего. День встретит температурой +13, которая не поднимется выше +17.
Ночью 2 мая в северных, Ровненской, Харьковской и большинстве центральных областей на поверхности почвы заморозки 0-3° (I уровень опасности, желтый),
– предупредили в Укргидрометцентре.
На Юге Украины по сравнению с предыдущим днем температура не будет сильно отличаться. Она будет колебаться в пределах +16…+19. А вот в Крыму температура воздуха прогреется до +17…+19.
Температура в крупнейших городах Украины
Киев – +16...+18
Ужгород – +20...+22
Львов – +20...+22
Ивано-Франковск – +19...+21
Тернополь – +19...+21
Черновцы – +19...+21
Хмельницкий – +17...+19
Луцк – +18...+20
Ровно – +17...+19
Житомир – +17...+19
Винница – +18...+20
Одесса – +16...+18
Николаев – +17...+19
Херсон – +16...+18
Симферополь – +17...+19
Кропивницкий – +16...+18
Черкассы – +16...+18
Чернигов – +17...+19
Сумы – +17...+19
Полтава – +15...+17
Днепр – +15...+17
Запорожье – +16...+18
Донецк – +14...+16
Луганск – +13...+15
Харьков – +15...+17
Погода в Украине 2 мая / Карта Укргидрометцентра