Також впродовж дня українці зможуть насолодитися сонцем, адже на небі будуть лише невелика хмарність. Не потурбують і сильні пориви вітру, адже його швидкість буде лише до 8 метрів за секунду.

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Прогноз погоди від Укргідрометцентру

Щодо температури повітря за вікном, то українців у багатьох областях чекає потепління. У порівнянні з попереднім днем найсуттєвішим воно буде на Заході держави, подекуди на Півдні та в Криму.

Так, на Заході України стовпчики термометрів впродовж дня коливатимуться у межах +17…+22. Однак при цьому на високогiр'ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської області зберігається значна снiголавинна небезпека. Їй присвоїли 3 рiвень небезпечності, помаранчевий.

Щодо Півночі, то там буде трішки холодніше, ніж у західних областях. За межами домівок температура повітря буде радувати комфортними +16…+19.

На Сході України у вівторок буде найхолодніше. День зустріне температурою +13, яка не підніметься вище +17.

Вночі 2 травня у північних, Рівненській, Харківській та більшості центральних областей на поверхні ґрунту заморозки 0-3° (І рівень небезпечності, жовтий),

– попередили в Укргідрометцентрі.

На Півдні України у порівнянні з попереднім днем температура не сильно відрізнятиметься. Вона коливатиметься в межах +16…+19. А ось в Криму температура повітря прогріється до +17…+19.

Температура в найбільших містах України

Київ – +16...+18

Ужгород – +20...+22

Львів – +20...+22

Івано-Франківськ – +19...+21

Тернопіль – +19...+21

Чернівці – +19...+21

Хмельницький – +17...+19

Луцьк – +18...+20

Рівне – +17...+19

Житомир – +17...+19

Вінниця – +18...+20

Одеса – +16...+18

Миколаїв – +17...+19

Херсон – +16...+18

Сімферополь – +17...+19

Кропивницький – +16...+18

Черкаси – +16...+18

Чернігів – +17...+19

Суми – +17...+19

Полтава – +15...+17

Дніпро – +15...+17

Запоріжжя – +16...+18

Донецьк – +14...+16

Луганськ – +13...+15

Харків – +15...+17



Погода по Україні 2 травня / Карта Укргідрометцентру