Також впродовж дня українці зможуть насолодитися сонцем, адже на небі будуть лише невелика хмарність. Не потурбують і сильні пориви вітру, адже його швидкість буде лише до 8 метрів за секунду.
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Прогноз погоди від Укргідрометцентру
Щодо температури повітря за вікном, то українців у багатьох областях чекає потепління. У порівнянні з попереднім днем найсуттєвішим воно буде на Заході держави, подекуди на Півдні та в Криму.
Так, на Заході України стовпчики термометрів впродовж дня коливатимуться у межах +17…+22. Однак при цьому на високогiр'ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської області зберігається значна снiголавинна небезпека. Їй присвоїли 3 рiвень небезпечності, помаранчевий.
Щодо Півночі, то там буде трішки холодніше, ніж у західних областях. За межами домівок температура повітря буде радувати комфортними +16…+19.
На Сході України у вівторок буде найхолодніше. День зустріне температурою +13, яка не підніметься вище +17.
Вночі 2 травня у північних, Рівненській, Харківській та більшості центральних областей на поверхні ґрунту заморозки 0-3° (І рівень небезпечності, жовтий),
– попередили в Укргідрометцентрі.
На Півдні України у порівнянні з попереднім днем температура не сильно відрізнятиметься. Вона коливатиметься в межах +16…+19. А ось в Криму температура повітря прогріється до +17…+19.
Температура в найбільших містах України
Київ – +16...+18
Ужгород – +20...+22
Львів – +20...+22
Івано-Франківськ – +19...+21
Тернопіль – +19...+21
Чернівці – +19...+21
Хмельницький – +17...+19
Луцьк – +18...+20
Рівне – +17...+19
Житомир – +17...+19
Вінниця – +18...+20
Одеса – +16...+18
Миколаїв – +17...+19
Херсон – +16...+18
Сімферополь – +17...+19
Кропивницький – +16...+18
Черкаси – +16...+18
Чернігів – +17...+19
Суми – +17...+19
Полтава – +15...+17
Дніпро – +15...+17
Запоріжжя – +16...+18
Донецьк – +14...+16
Луганськ – +13...+15
Харків – +15...+17
Погода по Україні 2 травня / Карта Укргідрометцентру