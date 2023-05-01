Де саме капатиме найближчим часом та на скільки ще днів затримається дощова погода в Україні, розповідаємо далі.

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В Україні знову дощі

За прогнозом Укргідрометцентру, 1 травня невеликий дощик буде на Сході, Півдні та подекуди в центральній частині України. Тим часом на Заході та Півночі хоч і хмарно, але сухо.

До речі, нічних морозів не прогнозують уже ніде. Вдень у частині областей пригріє до +18, а на Закарпатті до +20.

У вівторок опадів вже менше. Вони, ймовірно, навідаються на крайній Схід та в Крим. Температура повітря також зросте, здебільшого до 17...+19. Втім, у західних областях навіть +21...+22.

Зауважимо, що у частині регіонів періодично капатиме щонайменше до 5 травня. У п'ятницю короткочасні дощі, ймовірно, накриють усю Україну.

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Прогноз погоди на 5 травня / Скриншот з Укргідрометцентру