Найближчими днями в Україні спостерігатиметься хмарність. Подекуди вона буде мінливою, а в частині областей знову йтимуть дощі.

Читайте також Жодних заморозків: в Україну увірветься весняна спека

Буде тепло, але хмарно

За прогнозом Укргідрометцентру, уже вночі 1 травня навіть невеликих морозів не буде ніде, а вдень місцями пригріє до +22. Втім, цілковито сонячних днів найближчим часом не прогнозують.

Так, хмарність очікується всюди. Подекуди вона буде мінливою. Окрім того, у понеділок на частково Півдні та Сході хоча і невеликі, але дощі.

У вівторок, 2 травня, потеплішає ще більше. Окрім того, дощів уже ніде не прогнозують.

Прогноз погоди на 2 травня / Скриншот з Укргідрометцентру

Зверніть увагу! Незалежно від погоди на вулиці, завжди пам'ятайте про наших захисників, які вже понад 14 місяців повномасштабної війни захищають Україну від російського агресора. Не переставайте донатити та допомагати тим, чим можете. Наближаймо нашу перемогу разом. Наприклад, допомогти воїнам можна за цим посиланням.