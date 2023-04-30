В ближайшие дни в Украине будет наблюдаться облачность. Кое-где она будет изменчивой, а в части областей снова ожидаются дожди.
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Будет тепло, но облачно
По прогнозу Укргидрометцентра, уже ночью 1 мая даже небольших морозов не будет нигде, а днем местами пригреет до +22. Впрочем, солнечных дней в ближайшее время не прогнозируют.
Так, облачность ожидается повсюду. Кое-где она будет изменчивой. Кроме того, в понедельник частично на Юге и Востоке хотя и небольшие, но дожди.
Во вторник, 2 мая, потеплеет еще больше. Кроме того, дожди уже нигде не прогнозируют.
Прогноз погоды на 2 мая / Скриншот из Укргидрометцентра