В ближайшие дни в Украине будет наблюдаться облачность. Кое-где она будет изменчивой, а в части областей снова ожидаются дожди.

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Будет тепло, но облачно

По прогнозу Укргидрометцентра, уже ночью 1 мая даже небольших морозов не будет нигде, а днем местами пригреет до +22. Впрочем, солнечных дней в ближайшее время не прогнозируют.

Так, облачность ожидается повсюду. Кое-где она будет изменчивой. Кроме того, в понедельник частично на Юге и Востоке хотя и небольшие, но дожди.

Во вторник, 2 мая, потеплеет еще больше. Кроме того, дожди уже нигде не прогнозируют.

Прогноз погоды на 2 мая / Скриншот из Укргидрометцентра

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