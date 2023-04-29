В части областей продолжится дождь. Однако ночные морозы уже не будут донимать.

Узнайте больше Какой погоды ждать украинцам в мае: синоптики удивили прогнозом

В мае прогнозируют настоящую весеннюю жару

По прогнозу Укргидрометцентра, ночью понедельника, 1 мая, придет ощутимое потепление. Никакие заморозки уже не ожидаются. Самая низкая температура – +4…+6 градусов. Такие показатели прогнозируют на Западе и Севере. Между тем, на Юге и Востоке до +9 и +10 соответственно.

Днем, конечно же, гораздо больше. На всей территории Украины воздух прогреется до более чем 15 градусов тепла. В большинстве областей даже прогнозируют +16...+18, а иногда даже +19...+21. Теплее всего в первый день мая будет на Закарпатье.

Ориентировочный прогноз погоды на 1 мая / Скриншот из Укргидрометцентра

Заметим, что уже во вторник почти во всех областях Украины температура будет достигать +17...+19 градусов. Кстати, на Западе и Востоке возможны кратковременные дожди.

Ориентировочный прогноз погоды на 2 мая / Скриншот из Укргидрометцентра