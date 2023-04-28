По ориентировочному прогнозу Укргидрометцентра в первые дни мая кое-где будут дожди. Месячное количество осадков местами ожидается больше нормы. Так что свои зонтики, резиновые сапоги и дождевики еще не прячьте.
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Какой погоды ждать украинцам в мае
Синоптики прогнозируют, что третий месяц весны в Украине все же будет достаточно теплым.
Средняя месячная температура предполагается 14 – 18 градусов тепла (в горах 10 – 13), что близко к норме,
– отметили в Укргидрометцентре.
Между тем, месячное количество осадков ожидается в пределах нормы – 35 – 72 миллиметра. Впрочем, на Закарпатье и Прикарпатье прогнозируют 132 – 170 миллиметров, что несколько больше нормы.
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Краткая климатическая характеристика
- Синоптики рассказали, что по наблюдениям средняя месячная температура воздуха составляет 13 – 17 градусов, в горах 7 – 12 тепла.
- Тем временем абсолютный минимум 0 – 6 градусов мороза. Более того, кое-где в горных районах и на Сумщине даже -7...-10.
- Абсолютный максимум 30 – 37 градусов. В Одесской, Луганской области и в Крыму в мае даже фиксировали до +38...+39, в Карпатах и горах Крыма 26 – 29.
- Среднее месячное количество осадков составляет 22 – 60 миллиметров. В западных, Винницкой области и горах Крыма 62 – 81, в Карпатах и на Прикарпатье 85 – 148 миллиметров.