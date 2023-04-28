За орієнтовним прогнозом Укргідрометцентру у перші дні травня подекуди ще йтимуть дощі. Місячна кількість опадів місцями очікується більшою за норму. Тож свої парасольки, гумові чоботи та дощовики ще не ховайте.

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Якої погоди чекати українцям у травні

Синоптики прогнозують, що третій місяць весни в Україні все ж буде доволі теплим.

Середня місячна температура передбачається 14 – 18 градусів тепла (у горах 10 – 13), що близько до норми,

– зазначили в Укргідрометцентрі.

Тим часом місячна кількість опадів очікується у межах норми – 35 – 72 міліметри. Втім, на Закарпатті та Прикарпатті прогнозують аж 132 – 170 міліметрів, що дещо більше за норму.

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Коротка кліматична характеристика

Синоптики розповіли, що за спостереженнями середня місячна температура повітря складає 13– 17, у горах 7 – 12 тепла.

Тим часом абсолютний мінімум становить 0 – 6 градусів морозу. Ба більше, подекуди у гірських районах та на Сумщині навіть -7...-10.

Абсолютний максимум 30 – 37 градусів. На Одещині, Луганщині та в Криму у травні навіть фіксували до +38...+39, у Карпатах та горах Криму 26 – 29.

Середня місячна кількість опадів складає 22 – 60 міліметрів. У західних, Вінницькій областях та горах Криму 62 – 81, у Карпатах та на Прикарпатті 85 – 148 міліметрів.

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