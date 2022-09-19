Во вторник почти во всех регионах Украины похолодает на 1-2 градуса. Прохладнее всего будет на Львовщине и Волыни - +10 +12 градусов.
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Прогноз погоды от Наталки Диденко.
Синоптикиня Наталья Диденко информирует , что 20 сентября в Украине будут дожди и пестрая температура воздуха. Сообщается, что на западе, севере, в центре, ожидается +9+14 градусов, на юге и востоке +17+23 градуса.
В южной части и в восточных областях дождей серьезных не будет и даже иногда будет выглядывать солнышко,
– сообщила синоптикиня.
В Киеве, как отметила Диденко, погода усложнится. Предполагается умеренный или сильный дождь и похолодание до +9, +10 градусов.
Прогноз погоды в городах Украины
Ужгород – +11...+13
Львов – +10...+12
Ивано-Франковск – +11...+13
Тернополь – +10...+12
Черновцы – +11...+13
Хмельницкий – +12...+14
Луцк – +10...+12
Ровно – +11...+13
Житомир – +11...+13
Винница – +11...+13
Одесса – +16...+18
Николаев – +17...+19
Херсон – +18...+20
Симферополь – +19...+21
Кропивницкий – +13...+15
Черкассы – +12...+14
Чернигов – +12...+14
Сумы – +13...+15
Полтава – +14...+16
Днепр – +16...+18
Запорожье – +18...+20
Донецк – +18...+20
Луганск – +19...+21
Харьков – +17...+19
Киев – +11...+13
Прогноз погоды в Украине на 20 сентября. / Карта Укргидрометцентра.