У вівторок майже у всіх регіонах України похолодає на 1 – 2 градуси. Найпрохолодніше буде на Львівщині та Волині – +10+12 градусів.
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Прогноз погоди від Наталки Діденко
Синоптикиня Наталка Діденко інформує, що 20 вересня в Україні будуть дощі та строката температура повітря. Повідомляється, що на заході, півночі, у центрі очікується +9+14 градусів, на півдні та сході +17+23 градуси.
У південній частині та у східних областях дощів серйозних не буде і навіть часом визиратиме сонечко,
– повідомила синоптикиня.
У Києві, як зазначила Діденко, погода ускладниться. Передбачається помірний чи навіть сильний дощ та похолодання до +9, +10 градусів.
Прогноз погоди у містах України
Ужгород – +11...+13
Львів – +10...+12
Івано-Франківськ – +11...+13
Тернопіль – +10...+12
Чернівці – +11...+13
Хмельницький – +12...+14
Луцьк – +10...+12
Рівне – +11...+13
Житомир – +11...+13
Вінниця – +11...+13
Одеса – +16...+18
Миколаїв – +17...+19
Херсон – +18...+20
Сімферополь – +19...+21
Кропивницький – +13...+15
Черкаси – +12...+14
Чернігів – +12...+14
Суми – +13...+15
Полтава – +14...+16
Дніпро – +16...+18
Запоріжжя – +18...+20
Донецьк – +18...+20
Луганськ – +19...+21
Харків – +17...+19
Київ – +11...+13
Прогноз погоди в Україні на 20 вересня / Карта Укргідрометцентру