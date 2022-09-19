У вівторок майже у всіх регіонах України похолодає на 1 – 2 градуси. Найпрохолодніше буде на Львівщині та Волині – +10+12 градусів.

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Прогноз погоди від Наталки Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко інформує, що 20 вересня в Україні будуть дощі та строката температура повітря. Повідомляється, що на заході, півночі, у центрі очікується +9+14 градусів, на півдні та сході +17+23 градуси.

У південній частині та у східних областях дощів серйозних не буде і навіть часом визиратиме сонечко,

– повідомила синоптикиня.

У Києві, як зазначила Діденко, погода ускладниться. Передбачається помірний чи навіть сильний дощ та похолодання до +9, +10 градусів.

Прогноз погоди у містах України

Ужгород – +11...+13

Львів – +10...+12

Івано-Франківськ – +11...+13

Тернопіль – +10...+12

Чернівці – +11...+13

Хмельницький – +12...+14

Луцьк – +10...+12

Рівне – +11...+13

Житомир – +11...+13

Вінниця – +11...+13

Одеса – +16...+18

Миколаїв – +17...+19

Херсон – +18...+20

Сімферополь – +19...+21

Кропивницький – +13...+15

Черкаси – +12...+14

Чернігів – +12...+14

Суми – +13...+15

Полтава – +14...+16

Дніпро – +16...+18

Запоріжжя – +18...+20

Донецьк – +18...+20

Луганськ – +19...+21

Харків – +17...+19

Київ – +11...+13



Прогноз погоди в Україні на 20 вересня / Карта Укргідрометцентру