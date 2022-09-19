На горі Піп Іван Чорногірський було хмарно, видимість – обмежена. Температура повітря опустилась до -3.

До речі В Україні випав перший сніг: фото та відео засніжених гір

Вітер південно-західній, його пориви сягали до 11 – 12 метрів за секунду.

Насипало снігу

Повідомляють, що в переметах лежить до 40 сантиметрів снігу. В інших місцях – 5 – 10 сантиметрів. Також є обледеніння схилів у високогір'ї.

У мережі оприлюднили фото. Користувачі мережі пишуть, що ще зарано для такого холоду. Також припускають, що зима цього року не забариться.



У горах знову сніг / Фото зі сторінки Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Перший сніг

Зранку 18 вересня на вершині гори у Карпатах. Хоча ще днем раніше гору огортав туман та падав дощ. Зазначали, що у високогір'ї Карпат може утворитись сніговий покрив висотою 3 – 5 сантиметрів.

До речі, на Заході 19 вересня прогнозують справді прохолодну погоду. Температура повітря сягатиме лише +11...+13 градусів. Крім того, можливі дощі.

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