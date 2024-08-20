Так, синоптики предсказывают, что в большинстве регионов Украины все же будет сухая погода. К тому же, температурные показатели будут фиксировать до +37.

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Погода в Украине на 21 августа

Синоптики прогнозируют на этот день в Украине переменную облачность, без осадков.

Лишь в большинстве западных областей днем местами кратковременный дождь, гроза,

– сообщили в Укргидрометцентре.

Ветер будет преимущественно юго-восточный со скоростью 3 – 8 метров в секунду.

Относительно температуры воздуха ночью, то она будет колебаться от 15 до 20 градусов тепла, а на побережье морей до 23 градусов тепла. Днем в западных областях ожидается от +29 до +34, а вот на остальной территории сильная жара до +35 – +37.

Погода в областных центрах

Киев +34...+36

Ужгород +31...+33

Львов +31...+33

Ивано-Франковск +30...+32

Тернополь +31...+33

Черновцы +31...+33

Хмельницкий +31...+33

Луцк +31...+33

Ровно +30...+32

Житомир +34...+36

Винница +34...+36

Одесса +31...+33

Николаев +33...+35

Херсон +33...+35

Симферополь +32...+34

Кропивницкий +33...+35

Черкассы +33...+35

Чернигов +33...+35

Сумы +33...+35

Полтава +33...+35

Днепр +34...+36

Запорожье +33...+35

Донецк +33...+35

Луганск +33...+35

Харьков +33...+35



Погода в Украине на 21 августа / Карта "Укргидрометцентра"