Так, синоптики предсказывают, что в большинстве регионов Украины все же будет сухая погода. К тому же, температурные показатели будут фиксировать до +37.
Смотрите также Кое-где туристов даже эвакуировали: вслед за экстремальной жарой отдых портит другое явление
Погода в Украине на 21 августа
Синоптики прогнозируют на этот день в Украине переменную облачность, без осадков.
Лишь в большинстве западных областей днем местами кратковременный дождь, гроза,
– сообщили в Укргидрометцентре.
Ветер будет преимущественно юго-восточный со скоростью 3 – 8 метров в секунду.
Относительно температуры воздуха ночью, то она будет колебаться от 15 до 20 градусов тепла, а на побережье морей до 23 градусов тепла. Днем в западных областях ожидается от +29 до +34, а вот на остальной территории сильная жара до +35 – +37.
Погода в областных центрах
- Киев +34...+36
- Ужгород +31...+33
- Львов +31...+33
- Ивано-Франковск +30...+32
- Тернополь +31...+33
- Черновцы +31...+33
- Хмельницкий +31...+33
- Луцк +31...+33
- Ровно +30...+32
- Житомир +34...+36
- Винница +34...+36
- Одесса +31...+33
- Николаев +33...+35
- Херсон +33...+35
- Симферополь +32...+34
- Кропивницкий +33...+35
- Черкассы +33...+35
- Чернигов +33...+35
- Сумы +33...+35
- Полтава +33...+35
- Днепр +34...+36
- Запорожье +33...+35
- Донецк +33...+35
- Луганск +33...+35
- Харьков +33...+35
Погода в Украине на 21 августа / Карта "Укргидрометцентра"