Так, синоптики передбачають, що в більшості регіонів України все ж буде суха погода. До того ж, температурні показники фіксуватимуть до +37.
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Погода в Україні на 21 серпня
Синоптики прогнозують на цей день в Україні мінливу хмарність, без опадів.
Лише у більшості західних областей вдень місцями короткочасний дощ, гроза,
– повідомили в Укргідрометцентрі.
Вітер буде переважно південно-східний зі швидкістю 3 – 8 метрів за секунду.
Щодо температури повітря вночі, то вона коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла, а на узбережжі морів до 23 градусів тепла. Вдень у західних областях очікується від +29 до +34, а ось на решті території сильна спека до +35 – +37.
Погода в обласних центрах
- Київ +34...+36
- Ужгород +31...+33
- Львів +31...+33
- Івано-Франківськ +30...+32
- Тернопіль +31...+33
- Чернівці +31...+33
- Хмельницький +31...+33
- Луцьк +31...+33
- Рівне +30...+32
- Житомир +34...+36
- Вінниця +34...+36
- Одеса +31...+33
- Миколаїв +33...+35
- Херсон +33...+35
- Сімферополь +32...+34
- Кропивницький +33...+35
- Черкаси +33...+35
- Чернігів +33...+35
- Суми +33...+35
- Полтава +33...+35
- Дніпро +34...+36
- Запоріжжя +33...+35
- Донецьк +33...+35
- Луганськ +33...+35
- Харків +33...+35
Погода в Україні на 21 серпня / Карта "Укргідрометцентру"