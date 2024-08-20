Так, синоптики передбачають, що в більшості регіонів України все ж буде суха погода. До того ж, температурні показники фіксуватимуть до +37.

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Погода в Україні на 21 серпня

Синоптики прогнозують на цей день в Україні мінливу хмарність, без опадів.

Лише у більшості західних областей вдень місцями короткочасний дощ, гроза,
– повідомили в Укргідрометцентрі.

Вітер буде переважно південно-східний зі швидкістю 3 – 8 метрів за секунду.

Щодо температури повітря вночі, то вона коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла, а на узбережжі морів до 23 градусів тепла. Вдень у західних областях очікується від +29 до +34, а ось на решті території сильна спека до +35 – +37.

Погода в обласних центрах

  • Київ +34...+36
  • Ужгород +31...+33
  • Львів +31...+33
  • Івано-Франківськ +30...+32
  • Тернопіль +31...+33
  • Чернівці +31...+33
  • Хмельницький +31...+33
  • Луцьк +31...+33
  • Рівне +30...+32
  • Житомир +34...+36
  • Вінниця +34...+36
  • Одеса +31...+33
  • Миколаїв +33...+35
  • Херсон +33...+35
  • Сімферополь +32...+34
  • Кропивницький +33...+35
  • Черкаси +33...+35
  • Чернігів +33...+35
  • Суми +33...+35
  • Полтава +33...+35
  • Дніпро +34...+36
  • Запоріжжя +33...+35
  • Донецьк +33...+35
  • Луганськ +33...+35
  • Харків +33...+35


Погода в Україні на 21 серпня / Карта "Укргідрометцентру"