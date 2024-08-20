Так, синоптики передбачають, що в більшості регіонів України все ж буде суха погода. До того ж, температурні показники фіксуватимуть до +37.

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Погода в Україні на 21 серпня

Синоптики прогнозують на цей день в Україні мінливу хмарність, без опадів.

Лише у більшості західних областей вдень місцями короткочасний дощ, гроза,

– повідомили в Укргідрометцентрі.

Вітер буде переважно південно-східний зі швидкістю 3 – 8 метрів за секунду.

Щодо температури повітря вночі, то вона коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла, а на узбережжі морів до 23 градусів тепла. Вдень у західних областях очікується від +29 до +34, а ось на решті території сильна спека до +35 – +37.

Погода в обласних центрах

Київ +34...+36

Ужгород +31...+33

Львів +31...+33

Івано-Франківськ +30...+32

Тернопіль +31...+33

Чернівці +31...+33

Хмельницький +31...+33

Луцьк +31...+33

Рівне +30...+32

Житомир +34...+36

Вінниця +34...+36

Одеса +31...+33

Миколаїв +33...+35

Херсон +33...+35

Сімферополь +32...+34

Кропивницький +33...+35

Черкаси +33...+35

Чернігів +33...+35

Суми +33...+35

Полтава +33...+35

Дніпро +34...+36

Запоріжжя +33...+35

Донецьк +33...+35

Луганськ +33...+35

Харків +33...+35



Погода в Україні на 21 серпня / Карта "Укргідрометцентру"