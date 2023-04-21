Однако украинцам не стоит ожидать ливней, под которыми будут сгибаться зонты. Дожди будут несущественными, иногда кратковременными.

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Прогноз погоды от Укргидрометцентра.

Что касается температуры воздуха, то иногда она будет несколько теплее, чем в предыдущий день. Так, на Востоке Украины днем следует ожидать на столбиках термометров от +10 до +12.

На Западе же низшую температуру 22 апреля можно будет зафиксировать на уровне +13, и поднимется она максимально до +17. Стоит отметить также, что, несмотря на то, что на календаре уже прошла середина весны, кое-где в Карпатах сохраняется значительная снеголавинная опасность. Ей назначили 3 уровень и ее следует ожидать на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей.

На Севере Украины суббота порадует граждан весенними +13…+16. Кроме того, местами не будет осадков, также не будет беспокоить сильный ветер. Он будет развивать максимальную скорость до 10 метров за секунду.

22 апреля Юг Украины покинут грозы, на место которых придут небольшие дожди. Температура за окном в течение дня будет колебаться от +12 до +16.

Температура в больших городах Украины

Киев – +14...+16

Ужгород – +15...+17

Львов – +15...+17

Ивано-Франковск – +14...+16

Тернополь – +14...+16

Черновцы – +14...+16

Хмельницкий – +13...+15

Луцк – +14...+16

Ровно – +14...+16

Житомир – +13...+15

Винница – +14...+16

Одесса – +14...+16

Николаев – +14...+16

Херсон – +13...+15

Симферополь – +12...+14

Кропивницкий – +14...+16

Черкассы – +14...+16

Чернигов – +14...+16

Сумы – +14...+16

Полтава – +13...+15

Днепр – +12...+14

Запорожье – +12...+14

Донецк – +10...+12

Луганск – +10...+12

Харьков – +10...+12



Прогноз погоды в Украине на 22 апреля / Карта Укргидрометцентра