Зонтик при выходе из дома рекомендуют взять жителям Львова, Луцка, Тернополя, Ивано-Франковска, Черновцов и Ужгорода. Во всех остальных уголках Украины в течение дня светит солнце.
Обратите внимание Когда на Юге и Востоке Украины ослабнет удушающая жара: прогноз от синоптиков
Теплее всего будет на Востоке. В Харькове, Луганске и Донецке температура воздуха прогреется до +34 градусов. По данным синоптиков, на Западе будет немного прохладнее. Там обещают +27...+29 градусов.
Прогноз синоптика Диденко
Наталья Диденко также отметила, что в День Государственного Флага в Украине сухо и жарко.
23 августа, в День Государственного Флага Украины, погода будет солнечной и жаркой. Особенность завтрашнего дня – сильный ветер юго-восточного направления будет завевать в восточных и центральных областях,
– заявила Диденко.
Погода в городах Украины 23 августа
Ужгород – +29...+31
Львов – +27...+29
Ивано-Франковск – +27...+29
Тернополь – +27...+29
Черновцы – +27...+29
Хмельницкий – +29...+31
Луцк – +27...+29
Ровно – +27...+29
Житомир – +29...+31
Винница – +29...+31
Одесса – +30...+32
Николаев – +31...+33
Херсон – +29...+31
Симферополь – +29...+31
Кропивницкий – +30...+32
Черкассы – +29...+31
Чернигов – +29...+31
Сумы – +30...+32
Полтава – +30...+32
Днепр – +30...+32
Запорожье – +30...+32
Донецк – +32...+34
Луганск – +32...+34
Харьков – +32...+34
Киев – +29...+31
Прогноз погоды на 23 августа / Фото Укргидрометцентра