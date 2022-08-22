Парасольку при виході з дому рекомендують взяти жителям Львова, Луцька, Тернополя, Івано-Франківська, Чернівців та Ужгорода. В усіх інших куточках України упродовж дня світитиме сонце.
Зауважте Коли на Півдні та Сході України послабне задушлива спека: прогноз від синоптиків
Найтепліше буде на Сході. Зокрема, у Харкові, Луганську та Донецьку температура повітря прогріється до +34 градусів. За даними синоптиків, на Заході буде трішки прохолодніше. Там обіцяють +27...+29 градусів.
Прогноз синоптикині Діденко
Наталка Діденко також зауважила, що на День Державного Прапора в Україні сухо та спекотно.
23 серпня, на День Державного Прапора України, погода буде сонячною та спекотною. Особливість завтрашнього дня – сильний вітер південно-східного напрямку завіватиме у східних та центральних областях,
– заявила Діденко.
Погода в містах України 23 серпня
Ужгород – +29...+31
Львів – +27...+29
Івано-Франківськ – +27...+29
Тернопіль – +27...+29
Чернівці – +27...+29
Хмельницький – +29...+31
Луцьк – +27...+29
Рівне – +27...+29
Житомир – +29...+31
Вінниця – +29...+31
Одеса – +30...+32
Миколаїв – +31...+33
Херсон – +29...+31
Сімферополь – +29...+31
Кропивницький – +30...+32
Черкаси – +29...+31
Чернігів – +29...+31
Суми – +30...+32
Полтава – +30...+32
Дніпро – +30...+32
Запоріжжя – +30...+32
Донецьк – +32...+34
Луганськ – +32...+34
Харків – +32...+34
Київ – +29...+31
Прогноз погоди на 23 серпня / Фото Укргідрометцентру