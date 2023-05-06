Возвратятся и дожди в западные, а также Житомирскую и Винницкую области. Синоптики прогнозируют, что они будут умеренными, однако иногда будут перерастать в значительный дождь.

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Прогноз погоды от Укргидрометцентра

Что касается температуры воздуха, то она в воскресенье принесет прохладу. Так, на Западе она будет колебаться преимущественно в пределах от +8 до +12. Только в Закарпатской области столбики термометров будут фиксироваться на отметках +17...+19.

На Севера Украины по сравнению с предыдущим днем похолодание не будет значительным. Там украинцам следует ожидать температуру за окном в пределах +10…+13.

На Востоке 7 мая также похолодает на несколько градусов по сравнению с субботой. Там температура будет колебаться от +14 до +17.

Теплее всего в воскресенье будет на Юге государства. Там можно будет наслаждаться теплыми +16…+19. И только в Одесской области синоптики прогнозируют небольшие осадки.

Заметим, что в связи с похолоданием ночью в Украине, кроме западных и южных областей, на поверхности почвы ожидаются заморозки. Им присвоили первый уровень опасности, желтый. При этом сильные заморозки в воздухе ожидаются в Черниговской и Сумской областях. Им присвоили II-й уровень опасности, оранжевый.

Погода в крупнейших городах Украины

Киев – +11...+13

Ужгород – +17...+19

Львов – +10...+12

Ивано-Франковск – +10...+12

Тернополь – +9...+11

Черновцы – +10...+12

Хмельницкий – +9...+11

Луцк – +8...+10

Ровно – +8...+10

Житомир – +10...+12

Винница – +10...+12

Одесса – +16...+18

Николаев – +16...+18

Херсон – +17...+19

Симферополь – +17...+19

Кропивницкий – +12...+14

Черкассы – +11...+13

Чернигов – +11...+13

Сумы – +10...+12

Полтава – +11...+13

Днепр – +13...+15

Запорожье – +17...+19

Донецк – +15...+17

Луганск – +14...+16

Харьков – +14...+16



Прогноз погоды на 7 мая / Карта Укргидрометцентра