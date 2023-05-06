Повернуться й дощі у західні, а також Житомирську та Вінницьку області. Синоптики прогнозують, що вони будуть помірними, однак подекуди переростатимуть у значний дощ.
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Прогноз погоди від Укргідрометцентру
Щодо температури повітря, то вона у неділю принесе прохолоду. Так, на Заході вона коливатиметься переважно в межах від +8 до +12. Лише у Закарпатській області стовпчики термометрів будуть фіксуватися на позначках +17...+19.
На Півночі України у порівнянні з попереднім днем похолодання не буде значним. Там українцям варто очікувати температуру за вікном в межах +10…+13.
На Сході 7 травня також похолодає на декілька градусів, у порівнянні з суботою. Там температура коливатиметься в межах від +14 до +17.
Найтепліше у неділю буде на Півдні держави. Там можна буде насолоджуватися теплими +16…+19. І лише в Одеській області синоптики прогнозують незначні опади.
Зауважимо, що у зв'язку з похолоданням вночі в Україні, окрім західних та південних областей, на поверхні грунту очікуються заморозки. Їм присвоїли I-й рівень небезпечності, жовтий. При тому сильні заморозки у повітрі очікуються на Чернігівщині та Сумщині. Їм присвоїли II-й рівень небезпечності, помаранчевий.
Погода в найбільших містах України
Київ – +11...+13
Ужгород – +17...+19
Львів – +10...+12
Івано-Франківськ – +10...+12
Тернопіль – +9...+11
Чернівці – +10...+12
Хмельницький – +9...+11
Луцьк – +8...+10
Рівне – +8...+10
Житомир – +10...+12
Вінниця – +10...+12
Одеса – +16...+18
Миколаїв – +16...+18
Херсон – +17...+19
Сімферополь – +17...+19
Кропивницький – +12...+14
Черкаси – +11...+13
Чернігів – +11...+13
Суми – +10...+12
Полтава – +11...+13
Дніпро – +13...+15
Запоріжжя – +17...+19
Донецьк – +15...+17
Луганськ – +14...+16
Харків – +14...+16
Прогноз погоди на 7 травня / Карта Укргідрометцентру