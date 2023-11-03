Синоптики предупредили, что днем в субботу, 4 ноября, в центральных и южных областях порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду. Тем временем, ночью самая опасная ситуация будет в Карпатах. Там прогнозируют ветер 20 – 25 метров в секунду. Спасатели объявили I (желтый) уровень угрозы.

Обратите внимание За окном ожидаются сильные порывы ветра: спаниель смело выдержал непогоду и рассмешил сеть

Где прогнозируют дожди 4 ноября

Украинцам следует готовиться к тому, что выходные будут дождливыми. На западе, юге и востоке солнце покажется из-за облаков, чтобы поздороваться. Тем временем в центральных и северных областях будет пасмурно. Дождь будет фактически на всей территории Украины – без осадков останется только временно оккупированный Крым.

Ливни прогнозируют в следующих областях:

Киевская;

Житомирская;

Винницкая;

Хмельницкая.

Средняя дневная температура составит +12...+14 градусов. Ночная – +6…+4.



Где будет дождь 4 ноября / Укргидрометцентр

Какие "подарки" погода готовит на 5 ноября

Между тем, в воскресенье, 5 ноября, солнце вообще берет выходной. Пасмурно будет во всех областях Украины. Осадки прогнозируют в большинстве областей Украины. Не будет дождь только на территории Харьковской, Донецкой, Луганской областей и Крыма.



Какая будет погода 5 ноября / Укргидрометцентр