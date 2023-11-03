Синоптики попередили, що вдень у суботу, 4 листопада, у центральних та південних областях пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Тим часом уночі найнебезпечніша ситуація буде в Карпатах. Там прогнозують вітер 20 – 25 метрів за секунду. Рятувальники оголосили І (жовтий) рівень загрози.

Зверніть увагу За вікном очікуються сильні пориви вітру: спанієль сміливо витримав негоду і розсмішив мережу

Де прогнозують дощі 4 листопада

Українцям варто готуватися до того, що вихідні будуть дощовими. На Заході, Півдні та Сході сонце покажеться з-за хмар, щоб привітатися. Тим часом у центральних та північних областях буде похмуро. Дощитиме фактично на всій території України – без опадів залишиться тільки тимчасово окупований Крим.

Зливи прогнозують у таких областях:

Київська;

Житомирська;

Вінницька;

Хмельницька.

Середня денна температура становитиме – +12...+14 градусів. Нічна – +6...+4.



Де дощитиме 4 листопада / Укргідрометцентр

Які "подарунки" погода готує на 5 листопада

Тим часом у неділю, 5 листопада, сонце взагалі бере вихідний. Похмуро буде у всіх областях України. Опади прогнозують у більшості областей України. Не дощитиме лише на території Харківської, Донецької, Луганської, Запорізької областей та у Криму.



Якою буде погода 5 листопада / Укргідрометцентр