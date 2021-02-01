В России 31 января снова прошли протесты против президента России Владимира Путина. Также появилась информация, что за последние 20 лет глава Кремля потратил 609 миллиардов долларов из государственного бюджета на геополитические проекты.

Источник: 24 канал

Журналист и автор блога "Теории заговора" Алексей Печий решил проанализировать последние события, что всколыхнули Россию.

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На ютуб-канале 24 канала состоится стрим, где он попытается ответить на следующие вопросы:

какую цену заплатила Россия за геополитические провалы Путина;

какая стратегия Алексея Навального против власти в Кремле.

А также о жестокости ОМОН против протестующих.

Все это в прямой трансляции в 20:00 – не пропустите!

Смотрите прямую трансляцию с Алексеем Печием о событиях в России на 24 канале: видео