Завтра солнышко добренько припечет как на севере и юге, так и на западе и востоке. Синоптики предупреждают о чрезвычайно высоком уровне пожарной опасности.
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Жарко, как летом
Средняя температура воздуха составит 24 – 26 градусов тепла. Конечно, что в отдельных областях этот показатель будет выше. Так, на востоке столбик термометра будет колебаться от 25 – 28 градусов тепла. На юге, в частности в Николаевской области, он поднимется даже до 29 градусов тепла.
В то же время на Закарпатье температура воздуха будет ниже средней и составит 21 – 23 градуса тепла.
Опять гроза, но не для всех
Почти по всей Украине день пройдет без осадков, но с переменной облачностью. Однако, на Западе и Севере все еще будут идти грозы. Дожди пройдут на Черниговщине, Сумщине, Харьковщине, Львовщине, Закарпатье, Ивано-Франковщине, Тернопольщине, Полтавщине и Черновицкой области.
Опасность пожаров
Почти по всей Украине объявлена чрезвычайная пожарная опасность. Это погодные условия при которых сочетание высокой температуры воздуха и бездождевой (сухой) погоды приводит к высокой вероятности возникновения и быстрого распространения лесных пожаров, при наличии источников возгорания (открытого огня). Угроза пожаров обойдет только 5 областей. Это Львовская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Херсонская области и Крым.
Какая температура в областных центрах
- Киев – +24...+26,
- Ужгород – +21...+23,
- Львов – +25...+27,
- Ивано-Франковск – +25...+27,
- Тернополь – +24...+26,
- Черновцы – +25...+27,
- Хмельницкий – +24...+26,
- Луцк – +24...+26,
- Ровно – +25...+27,
- Житомир – +25...+27,
- Винница – +25...+27,
- Одесса – +24...+26,
- Николаев – +27...+29,
- Херсон – +25...+27,
- Симферополь – +24...+26,
- Кропивницкий – +25...+27,
- Черкассы – +24...+26,
- Чернигов – +25...+27,
- Сумы – +24...+26,
- Полтава – +24...+26,
- Днепр – +26...+28,
- Запорожье – +25...+27,
- Донецк – +26...+28
- Луганск – +25...+27,
- Харьков – +26...+28
Прогноз погоды на 22 мая / Фото Укргидрометцентр