Завтра сонечко добренько припече як на півночі та півдні, так і на заході і сході. Синоптики попереджають про надзвичайно високий рівень пожежної небезпеки.

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Спекотно, як влітку

Середня температура повітря становитиме 24 – 26 градусів тепла. Певна річ, що в окремих областях цей показник буде вищим. Так, на сході стовпчик термометра коливатиметься від 25 до 28 градусів тепла. На півдні, зокрема у Миколаївській області, він підніметься навіть до 29 градусів тепла.

Водночас на Закарпатті температура повітря буде нижча за середню і становитиме 21 – 23 градуси тепла.

Знову гроза, але не для всіх

Майже по всій Україні день мине без опадів, але з мінливою хмарністю. Однак, на Заході та Півночі все ще йтимуть грози. Дощі пройдуть на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Львівщині, Закарпатті, Івано-Франківщині, Тернопільщині, Полтавщині та в Чернівецькій області.

Небезпека пожеж

Майже по всій Україні оголошено надзвичайну пожежну небезпеку. Це погодні умови за яких поєднання високої температури повітря та бездощової (сухої) погоди призводить до високої ймовірності виникнення та швидкого розповсюдження лісових пожеж, за наявності джерел займання (відкритого вогню). Загроза пожеж омине лише 5 областей. Це Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська, Херсонська області та Крим.

Яка температура в обласних центрах

Київ – +24...+26,

Ужгород – +21...+23,

Львів – +25...+27,

Івано-Франківськ – +25...+27,

Тернопіль – +24...+26,

Чернівці – +25...+27,

Хмельницький – +24...+26,

Луцьк – +24...+26,

Рівне – +25...+27,

Житомир – +25...+27,

Вінниця – +25...+27,

Одеса – +24...+26,

Миколаїв – +27...+29,

Херсон – +25...+27,

Сімферополь – +24...+26,

Кропивницький – +25...+27,

Черкаси – +24...+26,

Чернігів – +25...+27,

Суми – +24...+26,

Полтава – +24...+26,

Дніпро – +26...+28,

Запоріжжя – +25...+27,

Донецьк – +26...+28

Луганськ – +25...+27,

Харків – +26...+28

Прогноз погоди на 22 травня / Фото Укргідрометцентр