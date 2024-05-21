У понеділок, 20 травня, почалися сильні опади. У місті Гнєзно, що на території Великопольського воєводства, вулиці перетворилися на річки, а місцева влада зібралася на кризову нараду. Ситуація ускладнюється водою, що викидає кришки каналізаційних люків.
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Сильна негода у Польщі
За повідомленнями ЗМІ, у місті Щецин водні маси підняли кришки стоків, а в Гнєзно град та дощі створили екстремальні умови на дорогах. У місті Коло зливи загрожують затопленням та підтопленням.
Станом на 17:30 (20 травня) ми зафіксували близько 50 інцидентів, пов'язаних з сильним дощем. На щастя, немає постраждалих,
– повідомив представник пожежної служби Томаш Кубіак у Щецині.
У місті Гнєзно одна жінка опинилася у пастці у своєму автомобілі, який був затоплений водою. Завдяки вчасній допомозі свідка, її вдалося врятувати. У цьому регіоні випало стільки граду, що дороги вкрилися білим килимом.
Що відбувається у місті Гнєзно після негоди / Фото Radio Poznań
Ряд міст Польщі відчув наслідки негоди, зокрема на території Великопольського воєводства, де інтенсивні опади спричинили транспортний колапс. У місті Замосць вулиці також вкрилися шаром граду, що створило незвичайний пейзаж.
Що робити у разі негоди
- Залишайтеся в приміщенні. Під час сильної негоди з дощами, бурями та градом найбезпечніше перебувати вдома або в іншому приміщенні. Уникайте виходу назовні, доки не мине небезпека.
- Слідкуйте за оновленнями. Використовуйте відповідні застосунки, радіо, телебачення або інтернет, щоб отримувати актуальну інформацію про стан негоди та попередження.
- Уникайте контакту з водою. Під час злив і підтоплень уникайте контакту з водою, оскільки вона може бути електрифікована від уражених блискавкою електричних ліній або містити небезпечні речовини.
- Захистіть своє майно. Закрийте вікна та двері, щоб запобігти потраплянню води та граду до будинку. За можливості перенесіть важливі речі на вищі поверхи.
- Готуйтеся до евакуації. У разі серйозної загрози або наказу влади будьте готові швидко евакуюватися. Підготуйте набір для евакуації, який включає важливі документи, медикаменти, їжу, воду та одяг.