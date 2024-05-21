У понеділок, 20 травня, почалися сильні опади. У місті Гнєзно, що на території Великопольського воєводства, вулиці перетворилися на річки, а місцева влада зібралася на кризову нараду. Ситуація ускладнюється водою, що викидає кришки каналізаційних люків.

Дивіться також До +27 градусів тепла, але з дощами й грозами: якою буде погода 21 травня

Сильна негода у Польщі

За повідомленнями ЗМІ, у місті Щецин водні маси підняли кришки стоків, а в Гнєзно град та дощі створили екстремальні умови на дорогах. У місті Коло зливи загрожують затопленням та підтопленням.

Станом на 17:30 (20 травня) ми зафіксували близько 50 інцидентів, пов'язаних з сильним дощем. На щастя, немає постраждалих,
– повідомив представник пожежної служби Томаш Кубіак у Щецині.

У місті Гнєзно одна жінка опинилася у пастці у своєму автомобілі, який був затоплений водою. Завдяки вчасній допомозі свідка, її вдалося врятувати. У цьому регіоні випало стільки граду, що дороги вкрилися білим килимом.

Що відбувається у місті Гнєзно після негоди / Фото Radio Poznań

Ряд міст Польщі відчув наслідки негоди, зокрема на території Великопольського воєводства, де інтенсивні опади спричинили транспортний колапс. У місті Замосць вулиці також вкрилися шаром граду, що створило незвичайний пейзаж.

Що робити у разі негоди

  • Залишайтеся в приміщенні. Під час сильної негоди з дощами, бурями та градом найбезпечніше перебувати вдома або в іншому приміщенні. Уникайте виходу назовні, доки не мине небезпека.
  • Слідкуйте за оновленнями. Використовуйте відповідні застосунки, радіо, телебачення або інтернет, щоб отримувати актуальну інформацію про стан негоди та попередження.
  • Уникайте контакту з водою. Під час злив і підтоплень уникайте контакту з водою, оскільки вона може бути електрифікована від уражених блискавкою електричних ліній або містити небезпечні речовини.
  • Захистіть своє майно. Закрийте вікна та двері, щоб запобігти потраплянню води та граду до будинку. За можливості перенесіть важливі речі на вищі поверхи.
  • Готуйтеся до евакуації. У разі серйозної загрози або наказу влади будьте готові швидко евакуюватися. Підготуйте набір для евакуації, який включає важливі документи, медикаменти, їжу, воду та одяг.