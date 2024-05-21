У понеділок, 20 травня, почалися сильні опади. У місті Гнєзно, що на території Великопольського воєводства, вулиці перетворилися на річки, а місцева влада зібралася на кризову нараду. Ситуація ускладнюється водою, що викидає кришки каналізаційних люків.

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Сильна негода у Польщі

За повідомленнями ЗМІ, у місті Щецин водні маси підняли кришки стоків, а в Гнєзно град та дощі створили екстремальні умови на дорогах. У місті Коло зливи загрожують затопленням та підтопленням.

Станом на 17:30 (20 травня) ми зафіксували близько 50 інцидентів, пов'язаних з сильним дощем. На щастя, немає постраждалих,

– повідомив представник пожежної служби Томаш Кубіак у Щецині.

У місті Гнєзно одна жінка опинилася у пастці у своєму автомобілі, який був затоплений водою. Завдяки вчасній допомозі свідка, її вдалося врятувати. У цьому регіоні випало стільки граду, що дороги вкрилися білим килимом.

Що відбувається у місті Гнєзно після негоди / Фото Radio Poznań

Ряд міст Польщі відчув наслідки негоди, зокрема на території Великопольського воєводства, де інтенсивні опади спричинили транспортний колапс. У місті Замосць вулиці також вкрилися шаром граду, що створило незвичайний пейзаж.

Зверніть увагу! Розвиток ситуації викликає занепокоєння. Бурі починають набирати сили на північному сході країни. Влада видає оновлені попередження про негоду, а мешканців закликають до обережності та уникнення небезпечних зон.

Що робити у разі негоди