На небе будут облака, из-за которых иногда будет показываться солнце. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Прогноз погоды в Украине 28 января
Во вторник, 28 января, в Украине прогнозируется теплая погода. Температура ночью будет достигать от 0 до 5 градусов тепла. В Карпатах и восточных областях местами может быть мороз от 1 до 3 градусов. Ветер южный, 7 – 12 метров в секунду, местами в Карпатах могут быть порывы 15 – 20 метров в секунду.
Однако на большинстве территории днем будет 5 – 10 градусов тепла, на Западе и Юге страны – от 9 до 14 градусов тепла.
Местами на Востоке и в Приазовье ночью и утром 28 января может быть туман. В течение дня на территории страны осадков не прогнозируется.
Погода в Киеве и области 28 января
В Киеве и области во вторник, 28 января, осадков не будет. Порывы ветра будут достигать 7 – 12 метров в секунду. Температура в области ночью будет колебаться от 0 до 5 градусов тепла, а днем – от 5 до 10 градусов тепла. В Киеве ночью ожидается 2 – 4 градуса тепла, а днем от 7 до 9 градусов тепла.
Какая погода будет в областных центрах
- Киев +7 – +9
- Ужгород +11 – +13
- Львов +12 – +14
- Ивано-Франковск +12 – +14
- Тернополь +11 – +13
- Черновцы +11 – +13
- Хмельницкий +10 – +12
- Луцк +11 – +13
- Ровно +11 – +13
- Житомир +8 – +10
- Винница +8 – +10
- Одесса +9 – +11
- Николаев +11 – +13
- Херсон +10 – +12
- Симферополь +11 – +13
- Кропивницкий +10 – +12
- Черкассы +8 – +10
- Чернигов +6 – +8
- Сумы +5 – +7
- Полтава +6 – +8
- Днепр +6 – +8
- Запорожье +9 – +11
- Донецк +7 – +9
- Луганск +6 – +8
- Харьков +5 – +7
Прогноз погоды на 28 января 2025 года / Скриншот