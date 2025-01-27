На небе будут облака, из-за которых иногда будет показываться солнце. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды в Украине 28 января

Во вторник, 28 января, в Украине прогнозируется теплая погода. Температура ночью будет достигать от 0 до 5 градусов тепла. В Карпатах и восточных областях местами может быть мороз от 1 до 3 градусов. Ветер южный, 7 – 12 метров в секунду, местами в Карпатах могут быть порывы 15 – 20 метров в секунду.

Однако на большинстве территории днем будет 5 – 10 градусов тепла, на Западе и Юге страны – от 9 до 14 градусов тепла.

Местами на Востоке и в Приазовье ночью и утром 28 января может быть туман. В течение дня на территории страны осадков не прогнозируется.

Погода в Киеве и области 28 января

В Киеве и области во вторник, 28 января, осадков не будет. Порывы ветра будут достигать 7 – 12 метров в секунду. Температура в области ночью будет колебаться от 0 до 5 градусов тепла, а днем – от 5 до 10 градусов тепла. В Киеве ночью ожидается 2 – 4 градуса тепла, а днем от 7 до 9 градусов тепла.

Какая погода будет в областных центрах

Киев +7 – +9

Ужгород +11 – +13

Львов +12 – +14

Ивано-Франковск +12 – +14

Тернополь +11 – +13

Черновцы +11 – +13

Хмельницкий +10 – +12

Луцк +11 – +13

Ровно +11 – +13

Житомир +8 – +10

Винница +8 – +10

Одесса +9 – +11

Николаев +11 – +13

Херсон +10 – +12

Симферополь +11 – +13

Кропивницкий +10 – +12

Черкассы +8 – +10

Чернигов +6 – +8

Сумы +5 – +7

Полтава +6 – +8

Днепр +6 – +8

Запорожье +9 – +11

Донецк +7 – +9

Луганск +6 – +8

Харьков +5 – +7



Прогноз погоды на 28 января 2025 года / Скриншот