На Западе, Севере и в части центральных областей прогнозируют сухую солнечную субботу. Температура воздуха будет колебаться в пределах +23...+25 градусов, теплее будет на Закарпатье – до +27.
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В Киеве днем и ночью без осадков. Синоптики также обещают в столице +23...+25.
Порывы ветра будут достигать 5-10 метров в секунду.
Где ждать дождей
В восточных и южных регионах могут быть осадки. Более сильные дожди будут идти в Запорожской, Херсонской и Донецкой областях.
Правда, отметки термометров будут высокими. В частности, на Юге они будут превышать +30. К примеру, в Одессе – +30, в Николаеве – +32.
В общей сложности ниже +27 жителям этих областей ждать не стоит.
Прогноз погоды в городах Украины
Ужгород – +25...+27
Львов – +23...+25
Ивано-Франковск – +23...+25
Тернополь – +22...+24
Черновцы – +23...+25
Хмельницкий – +22...+24
Луцк – +21...+23
Ровно – +21...+23
Житомир – +22...+24
Винница – +23...+25
Одесса – +28...+30
Николаев – +29...+31
Херсон – +30...+32
Симферополь – +29...+31
Кропивницкий – +25...+27
Черкассы – +24...+26
Чернигов – +22...+24
Сумы – +23...+25
Полтава – +26...+28
Днепр – +29...+31
Запорожье – +30...+32
Донецк – +27...+29
Луганск – +28...+30
Харьков – +27...+29
Киев – +23...+25
Погода 16 июля / Карта Укргидрометцентра
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