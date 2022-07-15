На Заході, Півночі та в частині центральних областей прогнозують суху сонячну суботу. Температура повітря коливатиметься у межах +23...+25 градусів, тепліше буде на Закарпатті – до +27.
Детальніше Без пекельної спеки, але з сонцем: прогноз погоди на вихідні 16 – 17 липня
У Києві вдень та вночі – без опадів. Синоптики так само обіцяють у столиці +23...+25.
Пориви вітру сягатимуть 5 – 10 метрів за секунду.
Де чекати дощів
У східних та південних регіонах можуть бути опади. Сильніші дощі йтимуть на Запоріжжі, Херсонщині та Донеччині.
Щоправда, позначки термометрів будуть високими. Зокрема, на Півдні вони перевищуватимуть +30. Наприклад, в Одесі – +30, у Миколаєві – +32.
Загалом нижче +27 жителям цих областей чекати не варто.
Прогноз погоди в містах України
Ужгород – +25...+27
Львів – +23...+25
Івано-Франківськ – +23...+25
Тернопіль – +22...+24
Чернівці – +23...+25
Хмельницький – +22...+24
Луцьк – +21...+23
Рівне – +21...+23
Житомир – +22...+24
Вінниця – +23...+25
Одеса – +28...+30
Миколаїв – +29...+31
Херсон – +30...+32
Сімферополь – +29...+31
Кропивницький – +25...+27
Черкаси – +24...+26
Чернігів – +22...+24
Суми – +23...+25
Полтава – +26...+28
Дніпро – +29...+31
Запоріжжя – +30...+32
Донецьк – +27...+29
Луганськ – +28...+30
Харків – +27...+29
Київ – +23...+25
Погода 16 липня / Карта Укргідрометцентру
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