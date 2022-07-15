У суботу та неділю стрибків температури повітря не буде. У багатьох містах погода залишатиметься однаковою усі вихідні.

Актуально Аномальна спека та дефіцит опадів: якою буде погода влітку

Прогноз на суботу, 16 липня

У західних та північних областях повітря буде теплим та свіжим. Синоптики обіцяють +21...+23 градусів, а на Закарпатті – +24...+26 градусів. Небо буде сонячним, а вітер – не сильним. Ідеальна погода для того, щоб прогулятися містом чи зібратися родиною на природі. Тому радимо не пропустити таку комфортну погоду на вихідних, а обов'язково запланувати собі щось цікаве.

У центральних регіонах стовпчики термометрів підіймуться трішки вище – +24...+26 градусів.

Де можливі грози

На Харківщині,

Луганщині,

Донеччині,

Дніпропетровщині,

Запоріжжі,

Миколаївщині,

Одещині.

Попри опади повітря буде теплим – +27...+29 градусів, а на Півдні – навіть спекотним. Адже там стовпчики термометрів коливатимуться у межах +29...+31 градусів. Тому, ймовірно, гроза буде недовгою.



Прогнози погоди на 16 липня / Карта Укргідрометцентру

Прогноз на неділю, 17 липня

На Заході погода у неділю залишиться аналогічною. Однак дощ зі Сходу може поширитися ще на кілька областей:

Чернігівську,

Черкаську,

Сумську,

Полтавську.

При цьому на Одещині на Миколаївщині вже не дощитиме.

Температура повітря у Миколаєві опуститься до комфортніших позначок – +25...+27 градусів. У решті південних областей буде спекотніше, але вже без +30.

Опуститься температура й на Сході. Там синоптики обіцяють в середньому +25...+27 градусів. При цьому дощу вночі не буде – тільки вдень.



Прогноз погоди на 17 липня / Карта Укргідрометцентру