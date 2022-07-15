У суботу та неділю стрибків температури повітря не буде. У багатьох містах погода залишатиметься однаковою усі вихідні.
Актуально Аномальна спека та дефіцит опадів: якою буде погода влітку
Прогноз на суботу, 16 липня
У західних та північних областях повітря буде теплим та свіжим. Синоптики обіцяють +21...+23 градусів, а на Закарпатті – +24...+26 градусів. Небо буде сонячним, а вітер – не сильним. Ідеальна погода для того, щоб прогулятися містом чи зібратися родиною на природі. Тому радимо не пропустити таку комфортну погоду на вихідних, а обов'язково запланувати собі щось цікаве.
У центральних регіонах стовпчики термометрів підіймуться трішки вище – +24...+26 градусів.
Де можливі грози
- На Харківщині,
- Луганщині,
- Донеччині,
- Дніпропетровщині,
- Запоріжжі,
- Миколаївщині,
- Одещині.
Попри опади повітря буде теплим – +27...+29 градусів, а на Півдні – навіть спекотним. Адже там стовпчики термометрів коливатимуться у межах +29...+31 градусів. Тому, ймовірно, гроза буде недовгою.
Прогнози погоди на 16 липня / Карта Укргідрометцентру
Прогноз на неділю, 17 липня
На Заході погода у неділю залишиться аналогічною. Однак дощ зі Сходу може поширитися ще на кілька областей:
- Чернігівську,
- Черкаську,
- Сумську,
- Полтавську.
При цьому на Одещині на Миколаївщині вже не дощитиме.
Температура повітря у Миколаєві опуститься до комфортніших позначок – +25...+27 градусів. У решті південних областей буде спекотніше, але вже без +30.
Опуститься температура й на Сході. Там синоптики обіцяють в середньому +25...+27 градусів. При цьому дощу вночі не буде – тільки вдень.
Прогноз погоди на 17 липня / Карта Укргідрометцентру