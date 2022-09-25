Средняя температура в западных и северных областях Украины составляет +13...+15 градусов. В то же время достаточно тепло будет на Юге, где температура воздуха будет составлять +20...+22 градуса.
Стоит отметить Синоптики назвали дату потепления: когда в Украину придет уютная погода
Прогноз погоды от Наталки Диденко
Синоптик Наталья Диденко информирует, что 26 сентября Украина окажется между двумя атмосферными образованиями – антициклоном Стефаном над восточным Черноморьем и циклоном Стефанией над Скандинавией.
Прогнозируется, что атмосферные фронты предопределят в большинстве областей периодические дожди. В южной части Украины понедельник будет сухим.
26 сентября в южной части Украины и на востоке максимальная температура воздуха будет достигать +19...+24 градусов. На остальной территории в течение дня предполагается +13...+18 градусов,
– рассказала Наталья Диденко.
Ожидается, что понедельник в Киеве будет пасмурным, а также вероятность, что пойдет дождь. В столице в понедельник столбики термометров будут колебаться около +13...+14 градусов.
Какая будет погода в городах Украины 26 сентября
Ужгород – +13...+15
Львов – +13...+15
Ивано-Франковск – +13...+15
Тернополь – +13...+15
Черновцы – +15...+17
Хмельницкий – +13...+15
Луцк – +13...+15
Ровно – +13...+15
Житомир – +14...+16
Винница – +14...+16
Одесса – +20...+22
Николаев – +20...+22
Херсон – +20...+22
Симферополь – +20...+22
Кропивницкий – +15...+17
Черкассы – +15...+17
Чернигов – +13...+15
Сумы – +13...+15
Полтава – +14...+16
Днепр – +15...+17
Запорожье – +19...+21
Донецк – +16...+18
Луганск – +16...+18
Харьков – +15...+17
Киев – +12...+14
Прогноз погоды на 26 сентября / Карта Укргидрометцентра