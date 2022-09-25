Средняя температура в западных и северных областях Украины составляет +13...+15 градусов. В то же время достаточно тепло будет на Юге, где температура воздуха будет составлять +20...+22 градуса.

Стоит отметить Синоптики назвали дату потепления: когда в Украину придет уютная погода

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Синоптик Наталья Диденко информирует, что 26 сентября Украина окажется между двумя атмосферными образованиями – антициклоном Стефаном над восточным Черноморьем и циклоном Стефанией над Скандинавией.

Прогнозируется, что атмосферные фронты предопределят в большинстве областей периодические дожди. В южной части Украины понедельник будет сухим.

26 сентября в южной части Украины и на востоке максимальная температура воздуха будет достигать +19...+24 градусов. На остальной территории в течение дня предполагается +13...+18 градусов,

– рассказала Наталья Диденко.

Ожидается, что понедельник в Киеве будет пасмурным, а также вероятность, что пойдет дождь. В столице в понедельник столбики термометров будут колебаться около +13...+14 градусов.

Какая будет погода в городах Украины 26 сентября

Ужгород – +13...+15

Львов – +13...+15

Ивано-Франковск – +13...+15

Тернополь – +13...+15

Черновцы – +15...+17

Хмельницкий – +13...+15

Луцк – +13...+15

Ровно – +13...+15

Житомир – +14...+16

Винница – +14...+16

Одесса – +20...+22

Николаев – +20...+22

Херсон – +20...+22

Симферополь – +20...+22

Кропивницкий – +15...+17

Черкассы – +15...+17

Чернигов – +13...+15

Сумы – +13...+15

Полтава – +14...+16

Днепр – +15...+17

Запорожье – +19...+21

Донецк – +16...+18

Луганск – +16...+18

Харьков – +15...+17

Киев – +12...+14



Прогноз погоды на 26 сентября / Карта Укргидрометцентра