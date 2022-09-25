Середня температура у західних і північних областях України складами +13+15 градусів. Натомість досить тепло буде на Півдні, де температура повітря складатиме +20+22 градуси.

Варте уваги Синоптики назвали дату потепління: коли в Україну прийде затишна погода

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко інформує, що 26 вересня Україна опиниться між двома атмосферними утвореннями – антициклоном Стефаном над східним Чорномор'ям та циклоном Стефанією над Скандинавією.

Прогнозується, що атмосферні фронти зумовлять у більшості областей періодичні дощі. Натомість у південній частині України понеділок буде сухим.

26 вересня у південній частині України та на сході максимальна температура повітря досягатиме +19+24 градусів. На решті території впродовж дня передбачається +13+18 градусів,

– розповіла Наталка Діденко.

Очікується, що понеділок у Києві буде похмурим, а також є ймовірність, що піде дощ. У столиці в понеділок стовпчики термометрів коливатимуться близько +13+14 градусів.

Якою буде погода у містах України 26 вересня

Ужгород – +13...+15

Львів – +13...+15

Івано-Франківськ – +13...+15

Тернопіль – +13...+15

Чернівці – +15...+17

Хмельницький – +13...+15

Луцьк – +13...+15

Рівне – +13...+15

Житомир – +14...+16

Вінниця – +14...+16

Одеса – +20...+22

Миколаїв – +20...+22

Херсон – +20...+22

Сімферополь – +20...+22

Кропивницький – +15...+17

Черкаси – +15...+17

Чернігів – +13...+15

Суми – +13...+15

Полтава – +14...+16

Дніпро – +15...+17

Запоріжжя – +19...+21

Донецьк – +16...+18

Луганськ – +16...+18

Харків – +15...+17

Київ – +12...+14



Прогноз погоди на 26 вересня / Карта Укргідрометцентру