Середня температура у західних і північних областях України складами +13+15 градусів. Натомість досить тепло буде на Півдні, де температура повітря складатиме +20+22 градуси.
Варте уваги Синоптики назвали дату потепління: коли в Україну прийде затишна погода
Прогноз погоди від Наталки Діденко
Синоптикиня Наталка Діденко інформує, що 26 вересня Україна опиниться між двома атмосферними утвореннями – антициклоном Стефаном над східним Чорномор'ям та циклоном Стефанією над Скандинавією.
Прогнозується, що атмосферні фронти зумовлять у більшості областей періодичні дощі. Натомість у південній частині України понеділок буде сухим.
26 вересня у південній частині України та на сході максимальна температура повітря досягатиме +19+24 градусів. На решті території впродовж дня передбачається +13+18 градусів,
– розповіла Наталка Діденко.
Очікується, що понеділок у Києві буде похмурим, а також є ймовірність, що піде дощ. У столиці в понеділок стовпчики термометрів коливатимуться близько +13+14 градусів.
Якою буде погода у містах України 26 вересня
Ужгород – +13...+15
Львів – +13...+15
Івано-Франківськ – +13...+15
Тернопіль – +13...+15
Чернівці – +15...+17
Хмельницький – +13...+15
Луцьк – +13...+15
Рівне – +13...+15
Житомир – +14...+16
Вінниця – +14...+16
Одеса – +20...+22
Миколаїв – +20...+22
Херсон – +20...+22
Сімферополь – +20...+22
Кропивницький – +15...+17
Черкаси – +15...+17
Чернігів – +13...+15
Суми – +13...+15
Полтава – +14...+16
Дніпро – +15...+17
Запоріжжя – +19...+21
Донецьк – +16...+18
Луганськ – +16...+18
Харків – +15...+17
Київ – +12...+14
Прогноз погоди на 26 вересня / Карта Укргідрометцентру