Морози й сніги на Півдні України

Перший сніг у південних областях обіцяють у другій половині жовтня. Зимова погода завітає у цю частину України 19 жовтня.

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В Одесі температура повітря впаде дуже різко. З +15 градусів вона опуститься до +6, а потім – до +1 градуса. 20 жовтня стовпчики термометрів вночі покажуть 0 градусів, а вже згодом опустяться нижче цієї позначки.

Сніг з дощем обіцяють 19 – 21 жовтня, а також 25 жовтня.

На Запоріжжі сніжний період затримається на довше. Там також вдарять перші морози – температура вночі опуститься до -5 градусів. Водночас з 1 листопада погода стане ще холоднішою, а снігу – ще більше.

Чи будуть сніги в інших регіонах

На Заході, Сході та в Центрі України також обіцяють сніг. Однак у Львові багато його не випаде. Невеликі опади можливі лише 21 та 22 жовтня. Оскільки морозу не буде, то сніг на поверхні не затримається.

У Києві перший сніг обіцяють 21 – 24 жовтня. На початку листопада у столиці суттєво похолодає.